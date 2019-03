Parlamento urge a Bachelet a visitar Venezuela por "grave" violación de DD.HH

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, urgió este martes a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a visitar el país por la "grave" violación que, asegura, existe en esta materia y pese a que en Caracas se encuentra una comisión especial evaluando la situación.

Tras un extenso debate en el que familiares de "víctimas" de "violación" de derechos humanos relataron lo que han vivido sus parientes, algunos encarcelados o muertos, el Legislativo aprobó pedir a Bachelet que "realice urgentemente una visita a Venezuela" para que compruebe "in situ la vulneración de los derechos humanos".

Además, indicó que "es imperioso que la oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos elabore un informe sobre la violación de los derechos humanos en el país".

La solicitud se hizo a propósito de la visita de la comisión de la oficina de Bachelet al país que este martes se reunió con la directiva del Parlamento de forma privada.

Según dijo el diputado Miguel Pizarro, los delegados de la ONU escucharon también los testimonios de familiares de "presos políticos", asesinados en protestas antigubernamentales y de médicos que exponen la situación en la que se encuentran los hospitales públicos, afectados por la crisis económica.

"Hoy urgimos su visita, pero pedimos" que el informe que vaya a elaborarse no sea "frío", que no se limite a una "manifestación de preocupación. Nuestro país requiere más, nuestro país requiere presión", dijo Pizarro en el debate.

El parlamentario también aprovechó para decir a los organismos multilaterales que "no se puede ser imparcial ante la violación de los derechos humanos, no se pude ser imparcial ante la muerte, no se puede ser imparcial ante una dictadura".

Algunos de los que participaron en la sesión de hoy como "víctimas" o familiares de las personas a las que aseguran se les han violado los derechos humanos fueron el diputado Gilber Caro, quien relató las condiciones de su detención y Rafaela Requesens, hermana del parlamentario detenido Juan Requesens.

Caro recordó que la celda en la que estuvo detenido era de una dimensión de dos metros cuadrados de largo por dos metros cuadrados de ancho y que le daban cuatro litros de agua semanalmente, a veces, salada.

Mientras que Rafaela Requesenes reiteró que su hermano fue "secuestrado" por el Gobierno de Nicolás Maduro que le detuvo luego de relacionarlo con un atentado ocurrido el pasado agosto contra el mandatario.

La delegación especial de la ONU que se encuentra en Venezuela llegó en medio del apagón que se produjo el pasado jueves y que paralizó al país en los últimos cinco días, pues se vieron afectadas las comunicaciones, el suministro de agua, los comercios, el transporte y los servicios sanitarios.