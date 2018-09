Parlamento pide a los expertos que redacten el borrador de Nuevo Estatus en congruencia con las bases de PNV y Bildu

La Ponencia de Autogobierno ha acordado este miércoles la metodología de trabajo que deberán seguir los cinco expertos designados por los grupos para redactar un texto articulado de nuevo Estatuto "en congruencia y de conformidad" con las bases y principios aprobadas por la Ponencia, en su mayoría, acordadas entre PNV y EH Bildu. El acuerdo ha contado con el apoyo de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, la abstención del PSE y el voto contrario de PP.

La parlamentaria del PNV Jone Berriozabal, coordinadora de los trabajos de la Ponencia, ha comparecido ante los medios de comunicación para informar del trabajo realizado en la Ponencia de Autogobierno en la que, de forma previa, los grupos han votado las bases debatidas y pactadas antes del verano.

Según ha explicado, en estas votaciones no ha habido "variación" respecto a la postura ya mantenida por los grupos. Todas ellas han contado con el apoyo de PNV y EH Bildu, mientras que a las bases referidas a los derechos de la ciudadanía y de las mujeres han sumado el apoyo de Elkarrekin Podemos.

La metodología de trabajo, por su parte, ha sido acordada por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, mientras que el PSE se ha abstenido y el PP ha votado en contra. Las pautas que se han incluido establecen que el texto debe redactarse "en congruencia y de conformidad" con las bases y principios aprobadas por la Ponencia.

Asimismo, señalan que "desde el respeto y salvaguarda de las bases consensuadas, se contemplará y procurará la posibilidad de encontrar puntos de conexión de estas, con los votos particulares presentados, en la búsqueda de ampliar, si fuera posible, los consensos ya alcanzados".

En este sentido, Berriozabal ha explicado que "se ha estimado importante considerar la posibilidad de que se pueda alcanzar otros acuerdos, sin perjuicio de las bases acordadas en la Ponencia, y siempre tratando de ampliar esos acuerdos". "Hemos querido dejar las puertas abiertas a que otras personas, con otros ojos y en otro foro, puedan decir si ellos consideran que pudiera haber otros acuerdos", ha indicado.

Al respecto, ha señalado que han dejado abierta la posibilidad de que los expertos puedan considerar que "la Ponencia no ha sabido ver que puede haber puntos de conexión entre las bases y algunas partes de los votos particulares presentadas por los grupos parlamentarios".

También ha recordado que el texto articulado que presenten los expertos deberá ser asumido por uno o varios grupos parlamentarios para ser tramitado en la Cámara, de forma que serán los grupos quienes decidan "si estas indicaciones, si las hubiera, son aceptables o viables". "Esto es lo que se ha recogido con la voluntad de poder ensanchar estos acuerdos", ha señalado.

UN PLAZO DE 8 MESES

El tiempo estimado para la entrega de la propuesta inicial de la proposición de ley a la Ponencia para la actualización del autogobierno de Euskadi será de ocho meses y la renuncia "por cualquier motivo" de alguno de los expertos no paralizará los trabajos del grupo, sino que el grupo parlamentario que haya propuesto a ese integrante podrá proponer a un sustituto en un plazo de 14 días naturales.

En este sentido, la parlamentaria del PNV ha explicado que este plazo de ocho meses es "orientativo" y dependiendo de cómo vaya el trabajo, los parlamentarios serán "flexibles" con el plazo.

Además, el grupo técnico determinará internamente el método de trabajo a desarrollar para la redacción de la propuesta y los expertos designados por los grupos parlamentarios deberán asumir un compromiso de confidencialidad sobre sus labores y deliberaciones en el seno de la comisión mientras duren sus trabajos. Para el desarrollo de la encomienda, los expertos contarán con el soporte técnico que les facilite el Parlamento Vasco, que también atenderá a los gastos que genere su trabajo.

Berriozabal ha explicado que "en las próximas semanas" se celebrará un "acto formal" en el que la Ponencia de Autogobierno se reunirá con los expertos para poder hacer la encomienda y trasladarles todo el material recogido durante los trabajos que se han realizado.

LOS GRUPOS

La parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte ha valorado "muy positivamente" que se haya aprobado que el texto articulado tenga "como eje" las bases acordadas entre su formación y el PNV porque "debe responder a la voluntad de la mayoría de la ciudadanía vasca".

Al respecto, ha defendido que los votos particulares "no pueden ser utilizados para desfigurar las bases aprobadas en el Parlamento" ni para "anular la voluntad de la mayoría". "Nosotros creemos que los derechos no son troceables", ha señalado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Lander Martínez ha insistido en que van a trabajar para "romper las dinámicas de reproches y obstáculos" y "avanzar en diálogos y acuerdos que sean buenos para Euskadi", que "no dividan y que ayuden a convivir".

También ha insistido en que van a defender un Estatuto que "promueva el empleo digno, garantice educación y sanidad pública de calidad, haga de Euskadi un país referencia en servicios sociales y se comprometa en que la igualdad entre mujeres y hombres no sea retórica vacía".

Desde el PSE, José Antonio Pastor ha destacado la "difícil tarea" que tiene el grupo de expertos pero espera que elaboren un borrador sobre el que la Cámara siga trabajando para "actualizar" el autogobierno "dentro del ordenamiento jurídico y ampliando los consensos".

Por ello, ha lamentado que PNV y EH Bildu se hayan "ratificado en su proyecto claramente soberanista y que incluye categorías ciudadanas" y ha recordado la petición que se ha rechazado para que los expertos analizaran "los asuntos que requerirían una reforma previa de la Constitución, de forma que el trabajo a desarrollar en adelante sea más sencillo". "No tiene sentido hacer un recorrido que se sepa de antemano que no pueda completar su tramitación, una experiencia que ya conocimos hace 14 años", ha advertido.

Finalmente, el parlamentario del PP Antón Damborenea ha criticado también el rechazo de la Ponencia a la hora de atender la solicitud de que se analice el encaje legal de las bases aprobadas porque "si lo que va a salir es algo que no se adecúa al ordenamiento jurídico, todos sabemos que no va a ir a ningún sitio y no se va a aprobar nunca".

"PNV y EH Bildu siguen en su deriva abertzale y siguen los pasos que ya se vieron en su día aquí y que posteriormente han seguido los catalanes ", ha denunciado antes de afirmar que "no se ha buscado el consenso en ningún momento en estos dos años de Ponencia"