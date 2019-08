El Parlamento de Panamá escoge al oficialista Solís como nuevo controlar general

La unicameral Asamblea Nacional (AN) de Panamá eligió este martes al miembro del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y ex magistrado electoral, Gerardo Solís, como nuevo contralor general, cargo que asumirá en enero próximo para el período 2020-2024 en sustitución de Federico Humbert.

Solís, quien fue precandidato presidencial del PRD de cara a los comicios generales del pasado mayo, en los que resultó electo gobernante su correligionario Laurentino Cortizo, fue elegido con 68 votos a favor y 2 abstenciones por el pleno del Parlamento, de 71 escaños.

Gerardo Solis fue director del extinto Fondo de Emergencia Social (FIS), adscrito a la Presidencia panameña, entre 1996-1998, que antes se llamó Fondo de Emergencia Social (FES), después Programa de Ayuda Nacional (PAN) que fue acusado de corruptelas en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), el cual pasó a llamarse Dirección de Asistencia Social (DAS) en 2015 en la gestión de Juan Carlos Varela (2014-2019).

También ocupó el cargo de Ministro de Vivienda en 1998; Fiscal Electoral (1999-2009) y magistrado del Tribunal Electoral (2006-2012).

El proceso de elección del nuevo contralor "ha culminado exitosamente y en tiempo oportuno", indicó la Asamblea Nacional en un comunicado, en el destacó que Solís "cumplió con los requisitos académicos, y experiencia laboral probada para desarrollar una gestión de acuerdo a las expectativas y necesidades de la nación".

Sectores civiles ha criticado la premura legislativa en la elección de Solís como nuevo contralor en sustitución de Humbert, quien mantiene un enfrentamiento con el Parlamento por unas polémicas planillas de empleados de los diputados cuyo manejo opaco ha generado denuncias de una supuesta rampante corrupción en la Asamblea Nacional.

El conflicto entre ambas instituciones llevó a Humbert a denunciar el pasado 13 de junio que la Asamblea Nacional promovía "un abierto ejemplo de rebeldía e insubordinación" a una resolución del Supremo que daba luz verde a la reanudación de unas auditorías a las polémicas planillas, al impedir el acceso a las mismas de los funcionarios de la Contraloría.

"Son más de 59 millones de dólares (de fondos públicos) por los cuales la Asamblea no quiere rendir cuentas; quién no la debe, no tiene por qué temerla. Recurriremos a todas las instancias que nos faculta la Ley, para llevar adelante nuestra responsabilidad fiscalizadora a las que nos obliga la Constitución", remarcó Humbert el pasado 13 de junio.

Este martes también fue elegido como subcontralor Dagoberto Cortéz, con 65 votos a favor y 5 abstenciones, según informó la Asamblea Nacional en su cuenta de Twitter.

Cortéz estaba asignado hasta el momento en el departamento de Fiscalización de obras del estado en contraloría General de la República de Panamá.