El Parlamento encarga al Tribunal de Cuentas que fiscalice el uso de fondos públicos para el referéndum del 1-O

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado, con los votos del PP y Ciudadanos, encargar al órgano fiscalizador que audite el posible uso de fondos públicos para la organización del referéndum independentista celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017.

Ciudadanos registró esta solicitud el pasado mes de mayo, justp después de que el Gobierno de Mariano Rajoy viniera asegurando que no se había destinado ni un euro público a la financiación de esa consulta ilegal. Nueve meses después la iniciativa se ha debatido este jueves en la citada comisión y ha salido adelante con el apoyo de los 'populares'. El PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT, por su parte, han votado en contra.

Al margen de las responsabilidades penales que puedan derivarse de la investigación policial y judicial sobre el 1-O, Cs busca que la institución que ahora preside María José de la Fuente incluya en su Programa de Fiscalizaciones un informe integral sobre la posible financiación con dinero público del referéndum.

Y es que, según ha defendido el portavoz de Ciudadanos en esa comisión, Sául Ramírez, existen "sospechas fundadas" de que hubo un desvío de fondos de la Generalitat de Cataluña "con fines secesionistas".

De hecho, ha destacado que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como el juez instructor de la causa contra el proceso secesionista, también hallaron indicios de malversación, de acuerdo con los resultados de las investigaciones de la Guardia Civil.

QUE COMPRUEBE EL PERIODO 2015-2017

Pese a que el Tribunal de Cuentas ya ha hecho algunas indagaciones sobre la gestión del dinero público de la Generalitat, los de Albert Rivera quieren en concreto que el órgano fiscalizador realice una auditoría que vaya desde al menos el 26 de octubre, fecha en la se inició la XI Legislatura en el Parlament, hasta diciembre de 2017, cuando se celebraron las últimas elecciones en Cataluña.

Desde el PP, el senador Francisco Fernández ha defendido la necesidad de que haya un control "exhaustivo" sobre el posible uso de dinero público para la organización del 1-O a través de los procedimientos procedentes dentro del Tribunal de Cuentas.

Eso pese a que sabe que este asunto ya está siendo investigado en sede judicial y que las actuaciones del órgano fiscalizador podrían llevar a ser "improcedentes", según ha admitido. En cualquier caso, ha subrayado que el desvío de recursos a esa consulta debe ser investigado "desde todas las perspectivas posibles".

Éste ha sido el único apoyo que ha recibido Cs, puesto que el resto de grupos ha censurado una propuesta con la que, a su juicio, los 'naranjas' sólo persiguen seguir "tensionando" la situación política con Cataluña.

Así lo ha expresado el diputado Antonio Hurtado, quien ha defendido que esta solicitud es "innecesaria" porque la Fiscalía ya ha iniciado un expediente de indicios de responsabilidad contable para saber la Generalitat desvió o no fondos para el 1-O. Es más, ha advertido de que ese examen del Tribunal de Cuentas paralizaría de inmediato la actuación del Ministerio Fiscal.

De su lado, el diputado de En Comú Joan Mena ha cargado contra Ciudadanos, al que ha acusado "añorar" los "tiempos de confrontación" que se dieron con el 155, de querer ser "acusación, juez y parte" en el procés y de servir sólo para que "el PP extienda sus tentáculos a otras comunidades, como Andalucía" y de la mano de Vox".

¿POR QUÉ NO CREEN A MONTORO?

En la misma línea, el senador de ERC Bernat Picornell ha acusado a Ciudadanos de "no saber vivir de otra cosa más que de avivar el fuego" en Cataluña y le ha preguntado por qué no fiscalizó "hasta el último euro" de las cuentas de la Generalitat cuando estuvieron dentro del "bloque del 155" y por qué no creyeron al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando aseguró que no hubo ningún desvío de fondos para el 1-O.

Tanto el PDeCAT como el PNV han cuestionado que Cs plantee ahora la fiscalización del 1-O cuando justo en esa época las cuentas de la Generalitat catalana estaban intervenidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del 155.

Tanto la senadora del PDeCAT María Teresa Rivero como la del PNV María Dolores Etxano han aprovechado también para criticar a los de Albert Rivera, a los que les han censurado que presenten esta iniciativa sólo para "incendiar". "No quieren información, sólo arrimar la brasa a la sardina en esta carrera casi desnortada entre la ultra derecha y la derecha ultra", ha dicho Rivero.