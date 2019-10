El Parlamento de Venezuela comienza el debate para renovar el poder electoral

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría opositora, comenzó este martes el debate para renovar las autoridades electorales, aunque los diputados oficialistas advirtieron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podría hacer la selección, al considerar al Parlamento en "desacato".

La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) es una de las demandas de la oposición venezolana que rechaza el supuesto sesgo de los rectores del poder electoral, así como el vencimiento de sus períodos.

Mientras la AN discute sobre la renovación de CNE, el oficialismo debate el tema en la mesa de diálogo que convocó el presidente Nicolás Maduro y en la que participa un sector minoritario de la oposición.

El líder del Parlamento, Juan Guaidó, presentó este martes la moción de declarar en sesión permanente a la Cámara para discutir la renovación del CNE.

La sesión permanente es un procedimiento que facilita la convocatoria a los diputados sin necesidad de esperar el lapso previsto de 24 horas y que permite agilizar la discusión de un tema en específico.

"Someto a votación de la Cámara declararnos en sesión permanente para que ellos (el oficialismo) se pongan de acuerdo, ya nosotros estamos listos para buscar una solución al país", dijo Guaidó después de que la mayoría opositora aprobara la propuesta y programara reunirse el miércoles para una nueva sesión.

No obstante, el chavismo advirtió que el Parlamento sigue en "desacato", por lo que desconocerán el proceso de selección y correspondería al TSJ el nombramiento de la directiva del poder electoral.

El diputado chavista Francisco Torrealba dijo que la discusión sobre la "reinstitucionalización del país" en el seno de la AN es "un pequeño paso hacia el camino correcto", aunque reiteró que la Cámara debe "salir primero del desacato" porque considera que sus decisiones "no tienen ningún tipo de validez".

En similares términos se expresó el diputado oficialista Julio Chávez, quien advirtió que si el Parlamento "no vuelve al carril constitucional", con "toda seguridad" será la Sala Constitucional del máximo tribunal la que designe a los integrantes del CNE.

Para el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, el país "necesita renovar los cinco rectores del CNE" para "recuperar la confianza en el voto electoral" e insistió en que serán necesarios "cambios profundos en nuestro sistema electoral".

"Es claro que tienen miedo, es claro que no se van a medir ni se quieren medir y que lo quieren es sentarse en una mesita a hacer unos acuerdos que el pueblo no va reconocer", afirmó la parlamentaria opositora Olivia Lozano, al defender que sea la AN donde se renueve al poder electoral.