El Parlamento venezolano reafirma su apoyo a la resolución de la OEA ante la "farsa" electoral

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría opositora, reafirmó hoy su apoyo a las decisiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) en pos de la democracia en ese país caribeño tras la resolución de este organismo del 5 de junio en la que se rechazaron las elecciones presidenciales de mayo.

Unos comicios que, semanas antes de su convocatoria por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a principios de año a instancia de la plenipotenciaria y oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ya fueron rechazados y calificados como "farsa" por la oposición y el mismo Legislativo.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) no reconoció esta convocatoria a las urnas, ya que desconoce a la ANC con el argumento de que su convocatoria y aprobación no fueron por referéndum y siempre ha defendido que, entre otras cosas, no estaban dadas las condiciones adecuadas para unos comicios justos y transparentes.

Esta postura y argumentos fueron apoyados entonces por varios países de la OEA y el Parlamento Europeo, entre otros.

En este sentido, los diputados venezolanos presentes hoy en el Parlamento -declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que sus actos son considerados nulos- aprobaron "exaltar la labor realizada por la OEA en la lucha por recuperar la democracia en Venezuela".

El acuerdo, titulado "Sobre la ratificación por parte de la OEA de la posición fijada por la AN rechazando la farsa del 20 de mayo", ratificó el apoyo de la Cámara al texto que vio luz verde en la reunión en Washington y agradeció a la comunidad internacional "la solidaridad democrática para con el pueblo de Venezuela".

"En especial a los países miembros de la OEA que dieron su aprobación en la resolución emitida por dicho organismo internacional el 5 de junio", añadió el documento.

Un total de 19 países votaron a favor de una resolución que abre la puerta a la salida de Venezuela del organismo interamericano y entre los que se encuentran EE.UU., los 14 países del Grupo de Lima, República Dominicana, Bahamas, Jamaica y Barbados.

Otras 11 naciones se abstuvieron y tres -San Vicente y las Granadinas, Bolivia y Dominica- además de la misma Venezuela votaron en contra, para un resultado final que fue visto en Caracas como una victoria contra el "imperialismo", forma como se refiere el Ejecutivo de Maduro al gobierno estadounidense.

El país petrolero solicitó oficialmente en abril de 2017 su salida del organismo, una partida para la que tiene que esperar los dos años estipulados desde la petición.

La resolución de la OEA condenó además los comicios del 20 de mayo, en los que fue reelecto Maduro para el periodo 2019-2025.

El Legislativo venezolano ratificó hoy de nuevo "el desconocimiento de la farsa electoral realizada por el régimen de Nicolás Maduro".

En mayo Maduro resultó vencedor con más de 6 millones de votos, más de 4 millones por delante del segundo, el exgobernador Henri Falcón, en unos comicios que registraron una abstención de cerca del 54 %, una de las más altas de la historia del país.

Falcón no ha reconocido el resultado y 10 días después introdujo ante el TSJ un recurso para impugnar las presidenciales que todavía no ha recibido respuesta.