El Parlamento da el visto bueno al nuevo primer ministro de Georgia

El Parlamento dio hoy el visto bueno al nuevo primer ministro de Georgia, Gueorgui Gajaria, propuesto por el partido gobernante Sueño Georgiano tras la dimisión el pasado martes del entonces del jefe del Gobierno, Mamuka Bajtadze.

Gajaria, que previamente había presentado su programa de Gobierno, recibió el apoyo de 98 diputados, en su totalidad de la formación oficialista, mientras que la oposición y los diputados independientes boicotearon la votación, en un Parlamento de 150 escaños.

Nikanor Melia, legislador del partido del expresidente Mijaíl Saakashvili, Movimiento Nacional Unido, afirmó que el nuevo Gobierno liderado por Gajaria, antiguo titular de Interior y ex primer ministro, "representa al régimen ruso y mata el Estado georgiano".

Ada Marshania, de la Alianza de Patriotas, sostuvo que el Gobierno georgiano "no es patriótico y no piensa en el Estado, por lo que no merece nuestros votos".

La oposición llevaba meses reclamando la dimisión de Gajaria como ministro del Interior, ante la "brutal dispersión" de las protestas que tuvieron lugar en junio contra la presencia de un diputado ruso en el Parlamento georgiano, unos disturbios en los que resultaron heridas más de 200 personas.

Georgia rompió relaciones diplomáticas con Rusia tras la guerra de cinco días que libraron en agosto de 2008 en la región separatista georgiana de Osetia del Sur y que concluyó con la victoria rusa.

Tras el cese de las hostilidades bélicas, Moscú reconoció a Osetia del Sur y a Abjasia, otra región separatista georgiana, como Estados independientes, territorios que, para las autoridades de Tiflis, se encuentran desde entonces bajo ocupación de Rusia.

Bajtadze, elegido primer ministro en junio del año pasado, dimitió al considerar que había creado "un marco para el desarrollo estratégico de Georgia" y que, por tanto, había cumplido su tarea

Gajaria es el quinto jefe de Gobierno de Georgia en los últimos siete años desde las elecciones parlamentarias de 2012, que llevaron al poder al Sueño Georgiano.

Al presentar su programa hoy dijo que su Ejecutivo se centrará en la integración euroatlántica y en un acercamiento aún mayor hacia Unión Europea, si bien el principal socio sigue siendo Estados Unidos.

El mayor desafío en materia de seguridad continúa siendo "la ocupación del 20 % de Georgia", indicó y aseguró que, para restaurar la integridad territorial del país caucasiano y derrotar al "enemigo", recurriría "a todas las herramientas".

Aclaró, no obstante, que su objetivo es recuperar los territorios ocupados "sin guerra".