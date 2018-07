Partido de Khan afirma que apoyará investigación de elecciones en Pakistán

El Pakistán Tehreek-i-Insaf (PTI) del ex jugador de críquet Imran Khan, que lidera el recuento no oficial de los comicios, afirmó hoy que no se opondrá a una investigación de las elecciones generales después de que los principales partidos a los que se enfrenta denunciasen amaño en el recuento de votos.

"Nosotros no nos opondremos a ninguna investigación del supuesto amaño de las elecciones", dijo en una rueda de prensa en Islamabad un portavoz del PTI, Asad Umar.

El político afirmó que los resultados son satisfactorios y que el país "progresará bajo el liderazgo de Imran Khan".

El PTI lidera los primeros resultados no oficiales proporcionados por medios paquistaníes como el diario Dawn o el canal Geo, que le otorgan 109 y 108 escaños, respectivamente, de 272 posibles con el 26 % del recuento.

Muy por detrás se sitúa la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N) del ex primer ministro paquistaní Nawaz Sharif con unos 67, muy alejado de los 126 que le otorgaron una mayoría en 2013.

La PML-N anunció hoy que rechaza los resultados de las elecciones generales antes de su anuncio oficial al considerar que se produjo "amaño" en el recuento de los votos.

"Rechazamos los resultados", afirmó en una rueda de prensa en la ciudad de Lahore el presidente de la PML-N y hermano de Nawaz, Shahbaz Sharif.

El político de la formación que acaba de finalizar un mandato en el Gobierno denunció que sus representantes han sido expulsados de colegios electorales durante el recuento de votos y no estaban recibiendo el documento con el resultado final en cada uno de ellos.

El presidente del Partido Popular de Pakistán (PPP), Bilawal Bhutto, se sumó a las denuncias.

"No he recibido los resultados de ninguna de las circunscripciones en las que me presenté. Mis candidatos se quejan de que nuestros representantes han sido expulsados de colegios electorales en todo el país", señaló el joven político de 29 años en Twitter.

Poco antes, la senadora de su partido Sherry Rehman advirtió de que si la Comisión Electoral de Pakistán (ECP) no responde a sus denuncias rechazarán los resultados.

Sin embargo, el secretario de la ECP, Babar Yaqooob, rechazó estas denuncias y aseguró que "tal cosa no está ocurriendo" en los colegios, en un encuentro con periodistas en Islamabad.

Pakistán ha llegado a las elecciones tras una tensa campaña electoral plagada de denuncias de amaño para favorecer al PTI por parte de los "poderes establecidos", eufemismo con el que se hace referencia en el país al poderoso Ejército, que ha rechazado interferir en el proceso de los comicios.

Partidos políticos y grupos de derechos humanos han denunciado casos judiciales contra sus miembros, presiones para que algunos de sus candidatos abandonen el partido y acoso a la prensa.

Los militares desplegaron 370.000 efectivos durante la jornada de votación, lo que generó críticas.