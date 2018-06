Pascal (PDeCAT) cree que el discurso de Sánchez "suena bien" pero hay que ver sus acciones

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha asegurado este viernes que ve con buenos ojos los primeros pasos del presidente, Pedro Sánchez, pero quiere que se trasladen en hechos concretos: "Suena bien el discurso de Sánchez, pero queremos ver sus acciones".

En una entrevista de 'El País' recogida por Europa Press, ha dicho que, por ejemplo, el nuevo presidente debería abordar la situación de los presos soberanistas y de los líderes que residen en el extranjero, y ha concluido que con la investidura de Sánchez "se ha abierto una ventana de oportunidad".

"El camino será largo y lo miraremos con lupa", resume Pascal, que ha defendido haber apoyado la moción de censura alegando que su partido consideró prioritario echar al PP de la Moncloa por las políticas que había hecho en relación a Cataluña.

"Hay algunos que critican que regalemos los votos. Yo los votos se los regalo a quien sea para sacar de La Moncloa a los que apalizaron a los nuestros el 1-O y son cómplices de judicializar el proceso", ha argumentado la dirigente independentista.

Pascal avisa de que su partido no tiene intención de dar pasos atrás en su proyecto independentista, si bien considera que la presidencia de Pedro Sánchez es una oportunidad para "resolver políticamente la cuestión catalana" que espera que el Gobierno central sepa aprovechar.

UN "ERROR" EN LOS PLAZOS

La también senadora del PDeCAT ha afirmado que el independentismo catalán ha hecho autocrítica de sus error y, por ejemplo, ella expone que haberse fijado plazos para la independencia "tensionó mucho la toma de decisiones".

"Es evidente que hay cosas que no hemos hecho bien, porque en mi bolsillo no hay un DNI catalán. En el otro lado el error es que no se ha querido hablar y se dejó la solución a los tribunales. Vienen tiempos de mucha responsabilidad", reflexiona.

"PACTOS AMPLIOS"

JxCat y ERC no suman mayoría absoluta en el Parlament, y para remediarlo Pascal espera contar con la CUP, pero considera que también hay que abrirse a buscar "pactos amplios" para construir mayorías sólidas con otras formaciones como el PSC o los comuns.

Preguntada por si el Govern debería asistir a la reuniones del nuevo modelo de financiación autonómica, Pascal expone que el Ejecutivo catalán de Quim Torra "no dejará sillas vacías en ningún sitio" porque hay que defender los intereses de los catalanes.

En clave interna del PDeCAT, Pascal asume que hay críticos dentro del partido que dirige, y concluye que el congreso que realizará la formación entre el 20 y el 22 de julio será "una oportunidad para incluir otras sensibilidades".