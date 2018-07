Pascal logró el aval de Rull pero Puigdemont la vetó como líder del PDeCAT

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ató ayer el aval del exconseller Josep Rull, preso en la cárcel de Lledoners, para seguir liderando el partido, pero el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha mantenido hasta el final su veto a que fuera secretaria general.

Así lo han explicado a Efe fuentes conocedoras de las conversaciones que en las últimas horas se han producido en el seno de la formación demócrata que este fin de semana celebra su primera Asamblea Nacional en el Palacio de Congresos de Cataluña.

La noche del pasado jueves, víspera del inicio del cónclave, miembros del sector crítico del partido convocaron a Marta Pascal y al coordinador organizativo, David Bonvehí, a una reunión para intentar alcanzar un acuerdo que pacificara la asamblea y desbaratara el riesgo de una doble candidatura a la dirección.

Pascal y Bonvehí declinaron acudir a la cita y delegaron en el exdirigente de CDC Francesc Sánchez, que escuchó la propuesta que quisieron trasladarle los críticos.

La propuesta, bautizada por los críticos como "pacto de Lledoners" en alusión al apoyo de los tres exconsellers presos -Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn-, consistía en situar a Bonvehí como presidente del partido, a la diputada en el Congreso Míriam Nogueras, afín a Puigdemont, como vicepresidenta, y eliminar el cargo de coordinador general, por lo que Pascal debía abandonar el liderazgo y conformarse con mantener una silla en la dirección.

Pascal rechazó la fórmula y, el viernes por la mañana, horas antes del inicio de la asamblea, visitó la cárcel de Lledoners para reunirse con el exconseller Rull, a quien le trasladó su plan.

Dicho plan daba por buena la presidencia para Bonvehí, la vicepresidencia para Nogueras, pero permitía a Pascal mantener la coordinación general del partido, un aspecto que ni los críticos ni Puigdemont aceptaron.

Después de consultarlo con el resto de miembros de la dirección ejecutiva, y a la vista de que no contaba con el beneplácito de Puigdemont, Pascal ha decidido esta tarde dar un paso atrás.

"Queremos un partido grande, donde todos sumen, donde no sobre absolutamente nadie. Pero es evidente que la coordinadora general del PDeCAT no puede ser que no tenga la confianza del presidente Carles Puigdemont. Y yo no la tengo, como es evidente", ha argumentado.

Ahora se perfila una dirección de 25 miembros, con Bonvehí de presidente, Nogueras de vicepresidenta, Ferran Bel de secretario de organización, sin la presencia de Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei (Barcelona) y cabeza visible de los críticos en las últimas semanas.

En la cúpula también estarán todos los miembros de la actual dirección ejecutiva, además de otros perfiles como el del diputado de JxCat Marc Solsona, por lo que Pascal aspira a mantener aún cierta influencia, si bien también prevén estar allí los consellers Miquel Buch y Damià Calvet, dos de los perfiles que eran favorables a que la coordinadora general diera un paso atrás.