Pastor se despide de la Diputación Permanente del Congreso deseando suerte a los diputados que siguen y a los que se van

"Muchas gracias a todos los miembros de la Diputación, muchísima suerte a todos a los que se incorporan en la decimotercera como a los demás, en lo profesional y en lo personal", ha señalado Pastor, que no dejará formalmente su cargo hasta este martes, cuando se constituya el nuevo Congreso.

Ana Pastor no ha aprovechado para hacer un discurso de despedida la última reunión el único órgano parlamentario que permaneció activo desde que el pasado 5 de marzo se disolvieron las Cortes con motivo de la convocatoria de los comicios del 28 de abril.

En lugar de ello, ha optado por una escueta intervención para desear suerte a sus compañeros de la Diputación Permanente, muchos de los cuales ya no se sentarán en el hemiciclo del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, bien porque no concurrieron a las generales, porque no lograron revalidar sus escaños, porque han sido elegidos para el Senado o porque se presentan a las elecciones europeas.

"SOY MUY NORMAL"

"Muchísimas gracias" han sido sus últimas palabras antes de levantar la sesión de la Diputación Permanente que apenas ha durado unos minutos porque sólo ha servido para que los presenten aprobaran por asentimiento el informe de dación de cuentas de este órgano.

Pastor tampoco ha querido explayarse en despedidas antes la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente cuando le han preguntado cómo afrontaba sus últimas horas al frente de la institución: "Pues con el mismo ánimo, ya sabéis que soy muy normal", ha comentado.

El PP volverá a presentar a Pastor este martes como candidata a la Presidencia del Congreso pero, si todo transcurre según lo previsto, será elegida como su sucesora la ministra de Política Territorial en funciones, Meritxel Batet, en virtud del pacto al que el PSOE ha llegado con Podemos.