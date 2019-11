Pastor (PP) sobre el "no es no": "Cuando no hay consentimiento es violación"

La 'número dos' de la lista del PP en Madrid, Ana Pastor, ha terciado este jueves en el debate protagonizado por su compañera de partido Cayetana Álvarez de Toledo sobre la calificación jurídica entre el abuso sexual y la violación y ha opinado que "cuando no hay consentimiento es violación".

En el debate electoral en La Sexta, Pastor ha garantizado que esta es la opinión de todo el PP, también de Álvarez de Toledo, quien en un anterior debate la semana pasada aseguró en que "no todo lo que no sea un sí, tiene que ser obligatoriamente un no".

"Cayetana Álvarez de Toledo dice lo mismo que yo", ha remarcado Pastor, que ha reiterado que cuando una mujer no consiente "hay agresión sexual y hay violación" y por ello ha abogado por cambiar el Código Penal para ajustarlo al Convenio de Estambul.

"Eso no fue lo que dijo Cayetana en el debate", le ha replicado la representante del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

Desde Vox, Rocío Monasterio ha propuesto la cadena perpetua para los violadores y ha criticado que partidos como el PSOE aceptaran, a su juicio, que las diputadas no pudiera acercarse ni mirar a los ojos a los miembros de una delegación iraní que visitó el Congreso recientemente.

"Este es el feminismo de algunos", se ha quejado.

Por su parte, la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha reclamado al PSOE y a Vox que no intenten patrimonializar la defensa de las mujeres.

"Para nosotros igualdad no es decir portavozas, ni echar a Cs de la manifestación del 8M", ha destacado.