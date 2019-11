Pastor espera que Sánchez esté "a la altura" para impedir en Cataluña altercados previos a las elecciones

La vicepresidenta tercera del Congreso y 'número dos' del PP en Madrid, Ana Pastor, ha dicho que espera que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, esté "a la altura" para impedir nuevos altercados en Cataluña durante la jornada de reflexión y el mismo día de los comicios.

"El señor Sánchez, que hasta ahora no ha estado a la altura, espero que no demuestra una vez más que no lo está", ha respondido Pastor cuando se le ha preguntado por los posibles incidentes que puedan registrarse en Cataluña después de que Tsunami Democràtic haya llamado a la movilización.

Así lo ha manifestado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, donde ha sido presentada por el presidente del PP, Pablo Casado, y arropada por buena parte de la Ejecutiva del partido, así como de exministros de Mariano Rajoy.

Durante su alocución inicial, Pastor ha defendido que España necesita de manera "imperiosa" un Gobierno "comprometido" con los valores de la democracia y la convivencia en Cataluña para impedir en el futuro el "bochorno" de las últimas semanas y de los días previos a la celebración de los Premios Princesa de Girona.

URGE A SÁNCHEZ A ACLARAR SUS PACTOS CON INDEPENDENTISTAS

La dirigente 'popular' ha clamado que "la violencia en Cataluña es intolerable" para censurar al Gobierno por ir calificando siempre estos hechos como "normales" cuando los violentos se han hecho "dueños" de las calles y el presidente Quim Torra y los suyos "amos" de unas instituciones que han convertido en "sedes de un proyecto populista que busca y patrocina el conflicto entre todos".

Pastor considera que la factura que se está pagando en Cataluña por los incidentes de las últimas semanas es "muy cara" y, por eso, no ha querido desaprovechar la oportunidad para insistir en pedir a Sánchez que aclare antes del domingo si va a pactar o no con los partidos independentistas en caso de resultar ganador en las elecciones.

"¿Va a pactar con los señores que le han llevado en volandas a Moncloa?", le ha repreguntado la expresidenta del Congreso, incidiendo en que los españoles no pueden ir el domingo a las urnas sin saber antes qué va a hacer el líder del PSOE, al que ha afeado que no haya roto sus acuerdos con ERC y Junts en la Diputación de Barcelona y en otros ayuntamientos catalanes y que se ha "desentendido" de lo que ocurre en la cárcel de Lledoners, donde se encuentran recluidos los condenados por el procés.

Frente a esta actitud, Pastor ha subrayado que los ciudadanos deben tener claro que si Casado se hace con la victoria este domingo su futuro Gobierno se pondrá al frente de los resortes "para que se cumpla la ley" porque "en el cumplimiento de la ley no cabe apaciguamiento".

"Somos conscientes de que podemos y debemos hacer lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles, que es defender la Constitución, reconstruir los afectos con y entre los catalanes e impulsar el Plan España", ha señalado.

DEFIENDE EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Durante su intervención, la 'popular' ha hecho una defensa acérrima del Estado de las Autonomías que tantas cosas "positivas" ha traído al país, "aunque algunos quieran eliminarlo", en referencia velada a Vox. "Aquellas cosas que funcionan tenemos que mejorarlas", ha apostillado.

Tampoco ha querido ir más allá respecto de la posición del partido de Santiago Abascal sobre el problema de la violencia de género cuando se le ha preguntado por esta cuestión. "Cada uno es responsable de su proyecto político", ha zanjado. Eso sí, ha querido dejar claro que para su partido la violencia de género es, después del terrorismo, "la mayor lacra" que tiene la sociedad y ha sido y será una "prioridad" para el Gobierno de Pablo Casado.

En la ronda de preguntas también se le ha preguntado si el PP estaría dispuesto a facilitar la investidura de Sánchez si acaba siendo la fuerza más votada, Pastor ha respondido que su partido aspira a ganar las elecciones y a liderar una alternativa al PSOE, eso sí, sin hacer nunca caso omiso a sus valores y a su proyectos políticos.

Ahora bien, ha recordado que hace más un año fue el PSOE el que hizo una moción de censura contra Mariano Rajoy o, lo que es lo mismo, "una enmienda a la totalidad al PP. "Tenemos la memoria frágil", ha comentado.

ESPAÑA NECESITA UN PRESIDENTE "SERIO Y CONFIABLE"

Pastor ha proclamado que España necesita un Gobierno "serio confiable y reformista" que pueda abordar los asuntos de estado "sin hipotecarlos" a socios secesionistas y que lo dirija un político como Pablo Casado, una persona "responsable, con principios, que sabe gestionar y que quiere reformar el país", y no presidentes a los que la propia Junta Electoral Central ha abierto un expediente por "utilizar medios públicos en beneficio partidista".

Preguntada, en concreto, sobre si el PP es partidario de reformar la Ley Electoral, Pastor ha señalado que Rajoy no pudo hacerlo porque "no había acuerdo" con el otro gran partido político, el PSOE, si bien ha reconocido la urgencia de cambiar el sistema del voto rogado.

También cree que hay otras reformas pendientes que, a su juicio, deben hacerse "siempre desde el consenso" y se ha mostrado favorable a posibles modificaciones constitucionales sin cambiar los principios básicos, si bien ha lamentado que actualmente no haya ambiente para cambiar la Carta Magna y mucho menos con un Parlamento tan fraccionado.