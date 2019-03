Pastor defiende que el PP no esté en la manifestación pero recalca que cualquier mujer puede acudir

Esta información es un teletipo de Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es .

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha defendido este jueves que el PP no apoye la manifestación del 8 de Marzo porque "no se identifica con quienes convocan la concentración", y aunque ha dicho que los líderes del PP no estarán, ha defendido que cada mujer "haga lo que quiera".