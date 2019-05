Pastor, honrada por presidir el Congreso, a la vez que se quita parte de peso

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha confesado sentirse "muy orgullosa y honrada" de haber desempeñado esa responsabilidad durante tres años, ha dicho estar dispuesta a seguir trabajando "con la misma ilusión y ganas" y ha reconocido que se le quita "una parte de peso de encima" al abandonar esa función.

En declaraciones a los periodistas en Salamanca antes de participar en diversos actos de campaña electoral, la diputada gallega ha señalado que desempeñó la presidencia del Congreso durante tres años "lo mejor" que ha podido y que se siente "muy orgullosa y honrada de ello".

Ha matizado que cualquier español "tenía más derecho a estar ahí" y, de cara a la legislatura que se inicia, ha afirmado que va a "seguir trabajando con la misma ilusión y ganas".

Ha admitido a la vez que "una parte del peso" se le "quita de encima porque han sido tres años más complicados que nunca".

"He vivido tres mociones de censura, dos investiduras, no me ha faltado detalle", ha agregado Pastor, quien ha expresado el agradecimiento a sus compañeros de partido para ocupar una de las vicepresidencias del Parlamento.

Ha subrayado sentirse también bien de "diputada rasa" porque ocupar ese puesto es "el mayor honor que tiene un ciudadano".

Preguntada sobre la elección de los candidatos socialistas al Congreso y al Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, respectivamente, Pastor ha señalado que les desea, como a todo el que va a ocupar "un puesto de responsabilidad si es elegido, que les vaya bien por el bien de España".

En relación a la diputados electos Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCAT), que se encuentran en prisión preventiva y que esta mañana han recogido su acta, ha manifestado que ha cumplido con su obligación que era "tener todo preparado y atender al requerimiento del Tribunal Supremo".