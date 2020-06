Pastor cree "irresponsable" hablar de movilidad entre CCAA atendiendo a criterios políticos y no técnicos

La vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, ha asegurado que, en la gestión de la crisis sanitaria de la pandemia del covid-19, "se ha utilizado mucho la política y poco los conocimientos científicos", y ha considerado una "irresponsabilidad" que los políticos hablen de permitir la movilidad entre comunidades autónomas atendiendo a "criterios políticos y no técnicos".

Pastor y el candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, han mantenido este jueves un encuentro on line, dentro del ciclo "Respuestas", en el que han analizado la situación actual de la sanidad, tanto vasca como del resto de España.

La diputada popular se ha referido a las intenciones del Gobierno Vasco de adelantar la movilidad hacia comunidades limítrofes antes de que finalicen los 15 días establecidos para la fase 3 y ha dicho que, cuando escucha a los políticos "hablar de abrir la movilidad", le parece "una irresponsabilidad, porque primero deben valorarlo los expertos de verdad". Por ello, ha pedido "prudencia" y que "todas las decisiones", en este sentido, se tomen "con criterios técnicos y no políticos, que es lo que tenían que haber pasado a nivel del Gobierno de España".

En relación con los brotes de contagios registrados en los hospitales vascos de Basurto y Txagorritxu, ha advertido de que tiene que haber "un seguimiento de los casos y de los contactos, y que todos estén identificados", así como conocer la causa de los contagios, a la vez que ha pedido que "no se mezcle la política con el tema de la responsabilidad sanitaria" y que las decisiones "se basen en informes científicos y técnicos".

Ana Pastor, que ha trasladado su "afecto y cariño" a todas las familias españolas que han perdido a sus seres queridos por la pandemia del covid-19, ha asegurado sentirse "abochornada" por no saber "cuántos fallecidos ha habido en España, porque se están dando cifras distintas y cambiando los criterios" para el recuento, "mientras que quienes han perdido a un familiar están sufriendo".

Pastor ha mostrado también su solidaridad con los profesionales sanitarios de toda España porque "han sido un ejemplo de entrega y sacrificio, y han tenido que trabajar sin EPIs, sin mascarillas, y sin test".

"Tenemos, en este momento, el récord en España de más fallecidos, más contagiados y más profesionales sanitarios contagiados", ha censurado, para afirmar que la crisis del covid "no es una crisis del sistema sanitario, de los hospitales o de los centros de salud", sino que es "una crisis de salud pública y de vigilancia epidemiológica".

Según ha criticado, la del coronavirus es "una crisis a la que el Gobierno llegó tarde, cuando tomó decisiones las tomó tarde, y ya había miles y miles de personas infectadas", de forma que "al no controlar a tiempo, se colapsaron los servicios sanitarios".

"A partir de ahí, lo que hemos tenido es que, aunque tenemos una buena sanidad, cuando se meten 300 pacientes de golpe en un hospital no hay sanidad que lo resista. Se ha llegado tarde y se han tomado decisiones que, en algún caso han sido inexistentes, y eso ha generado un drama", ha insistido.

Pastor, que ha recordado el plan 'Cajal' presentado por el presidente del PP, Pablo Casado, para "reforzar el sistema sanitario" y que plantea la creación de una Agencia de Salud Pública que "cree una red de vigilancia epidemiológica que detecte los casos al principio de todo", ha advertido de la necesidad de tener "suficientes reservas de material de protección, EPIS, mascarillas y guantes, para que, si tenemos un rebrote, se pueda dar material" a los profesionales.

En ese sentido, ha afirmado que "los médicos y enfermeras tienen toda la razón" en sus protestas, porque "se han enfrentado a tratar pacientes sin medios y sin recursos" ya que "no había un plan de contingencia, ni reservas estratégicas ante una crisis que teníamos encima", porque el 8 de marzo, "cuando hubo actos multitudinarios, había ya casos en España y había ya algún fallecido".

Ana Pastor ha afirmado que "todos los partidos políticos han quedado retratados en el Congreso, el PNV y el resto de los partidos nacionalistas también", y ha señalado, en ese sentido, que "a medida que el Gobierno iba trayendo decretos de estado de alarma, cuando todavía teníamos la pandemia encima, los grupos nacionalistas se han puesto a negociar prebendas a cambio de apoyo".

Tras señalar que el PP ha apoyado los decretos de prórroga del estado de alarma "hasta que ha llegado a un punto que hemos considerado necesario ir a la legislación ordinaria", ha afirmado que, durante la crisis sanitaria, "se ha utilizado mucho la política y poco los conocimientos científicos".

Así, ha considerado un "bochorno" que, para apoyar un decreto de prórroga del estado de alarma, el PSOE y Podemos hayan firmado con EH Bildu "un documento para cargarse la reforma laboral que generó, tras una crisis gorda, 500.000 puestos de trabajo con el Gobierno de Mariano Rajoy". "Nunca puede ir el chalaneo político por delante de la salud", ha advertido.

RESIDENCIAS

Por otro lado, Ana Pastor ha criticado que, mientras el Gobierno "cambiaba de opinión y decía un día mascarillas sí y otro no, un día test sí y otro no, había personas que se estaban dejando la piel y trabajando por nuestros mayores".

"Ha habido negligencia y no se han asumido responsabilidades por parte de quienes decían en el telediario que tenían todo controlado, y ahora nos dicen que la responsabilidad es de otros", ha denunciado, para asegurar que, aunque haya "quienes estén intentado decir lo contrario", en Madrid "todas las personas que necesitaron hospitalización han ido al hospital". En ese sentido, se ha preguntado "dónde están los 300 millones que había para las residencias" y por qué no se hizo un protocolo "para todos los centros residenciales".

EL GOBIERNO, "NEGÓ LA MAYOR"

Por su parte, Carlos Iturgaiz, tras reconocer que "las pandemias no tienen fronteras", ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "negó la mayor y, hasta que no pasó la manifestación del 8M, negó incluso que hubiera una pandemia y no nos dijo la verdad sobre esta pandemia sanitaria desde el primer momento".

Iturgaiz ha lamentado que, ante la "maldita pandemia sanitaria" provocada por el covid-19, "tanto el Gobierno de Sánchez en Madrid, como el de Urkullu en Vitoria, han jugado con las falsedades, las improvisaciones, las ineficacias y las mentiras".

El candidato de PP+Cs ha afirmado que tenemos "el peor gobierno en el peor momento para España", porque otro países de nuestro entorno "tomaron medidas, pero aquí no", y cuando hay un gobierno "que llega tarde a la pandemia sanitaria tenemos una situación terrible y trágica de contagiados y de muertos".

En ese sentido, ha denunciado que el Gobierno "quiere esconder que hay ataúdes, para intentar echar humo, banalizar la cuestión, crispar políticamente e intentar hablarnos de otros temas para que nos olvidemos de los muertos".

"Un país que no sabe contar los muertos, un Gobierno que no nos dice los muertes, es una verdadera tragedia", ha afirmado, para censurar que "los socios Sánchez y Urkullu ha primado más el interés político que el sanitario" porque para ellos "era más importante pasar de fase que tomar las medidas adecuadas".

En cuanto a la situación de las residencias de mayores, Carlos Iturgaiz, ha criticado el rechazo al ofrecimiento para que el Ejercito, la UME, interviniera para su desinfección, y ha denunciado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, "lejos de dar las gracias, les ignoró y despreció". "Cómo era el ejército español no querían saber nada, y con esa soberbia del nacionalismo, se rechazó esa ayuda", ha lamentado.