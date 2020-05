Pastor pide que la reconstrucción evite pactos oscuros como el de PSOE-Bildu

La vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, ha pedido este jueves que la Comisión para la Reconstrucción de la Cámara se aleje de pactos "oscuros" como el que han suscrito PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu y evite transformarse, así, en "un paripé".

A tenor de lo visto "en las últimas 12 horas", en alusión al pacto por el que se derogaría la reforma laboral, luego matizado por el PSOE, Pastor ha aprovechado la primera sesión de los grupos de trabajo de la Comisión para la Reconstrucción para reclamar una confirmación sobre que no existe ya un acuerdo como el de este miércoles que haga baldíos los debates.

Lo ha dicho minutos después de que Vox abandonara las sesiones de este jueves en protesta por el acuerdo que se conoció tras la votación que autorizó la quinta prórroga del estado de alarma.

Los portavoces parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu suscribieron un texto por el que la formación abertzale evitaría obstaculizar el estado de alarma a cambio de la derogación íntegra de la reforma laboral. El PSOE, horas más tarde, aclaró que no es este su compromiso.

El PP reaccionó anoche por medio de Twitter, pero este jueves tanto Pastor como el portavoz económico del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés, han exigido que no se repitan acuerdos con la formación independentista vasca.

Si Pastor ha pedido evitar "pactos oscuros y secretos", Garcés ha planteado una rectificación.

"Ayer, el pacto que se vivió no es el camino adecuado" para la reconstrucción social y económica que se ha propuesto la comisión del Congreso, ha asegurado el diputado aragonés del PP en el grupo de trabajo sobre la UE.

Pastor ha abogado por acuerdos de consenso como el "pacto Cajal" que su partido viene defendiendo desde hace días, en este caso para la defensa del modelo sanitario.

"Espero y deseo que me confirmen que no hay ya un pacto preparado y que esta comisión no será un paripé", ha sentenciado.