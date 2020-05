Patxi López apela al consenso político porque esta crisis "se va a agravar"

El presidente de la comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica, Patxi López, ha asegurado este lunes que en la desescalada no caben "teorías conspiranoicas" y ha apelado al consenso político porque esta es una crisis sanitaria, social y económica, "y todo indica que se va a agravar".

En una entrevista en Antena 3, López ha advertido de que si no hay acuerdo en esta comisión "la vida de la gente va a ser mucho peor" y, por tanto, ha exigido que se dejen a un lado las críticas y se use la comisión para adoptar decisiones conjuntas. "Si no lo vamos a pasar muy mal", ha insistido.

López ha explicado que la comisión tiene dos meses de plazo para hacer una propuesta de reconstrucción con medidas concretas que se puedan llevar a la práctica.

Y dado que la comisión nace de una iniciativa del presidente del Gobierno, el también secretario de Política Federal del PSOE se ha mostrado convencido de que lo que se acuerde se llevará a la práctica si bien ha subrayado que se pretende alcanzar en todo "el máximo consenso posible".

"Este es el momento para demostrar para qué sirve la política. Tenemos una responsabilidad enorme", ha dicho el dirigente socialista, que ha insistido en la necesidad de llegar a acuerdos porque hay mucha gente vulnerable "que corre el riesgo de caer en la pobreza, en la exclusión y en la marginación".

Sobre las quejas de las comunidades autónomas que este lunes no han pasado a la fase 1, López ha comentado que "esto no es un examen para ver quién aprueba o quién suspende", y ha asegurado que todas las decisiones se han adoptado bajo criterios sanitarios.