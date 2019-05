Patxi López considera que la detención de Josu Ternera es "una buena noticia"

El exlehendakari socialista, Patxi López, ha calificado la detención del histórico dirigente de ETA Josu Ternera como "una buena noticia" que demuestra, según ha añadido, que el Estado de derecho "funciona".

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir este jueves a un acto electoral de su partido, López se ha referido a la captura de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, esta mañana en Francia.

"Es una buena noticia saber que quien tiene cuentas pendientes con la justicia está ya a disposición de los tribunales", ha afirmado.

López, quien ha sido reelegido como diputado en el Congreso, ha recordado a Alfredo Pérez Rubalcaba, exdirigente socialista recientemente fallecido y que fue uno de los artífices del fin de ETA.

"Me acuerdo de Alfredo y me acuerdo también de la frustración que una y otra vez causaba ETA y sus dirigentes a la ciudadanía, cuando esperábamos que anunciara su disolución y no lo hacían y perpetraban un nuevo atentado", ha reflexionado.