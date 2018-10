Patxi López califica de "indecencia absoluta" las acusaciones del PP de ser cómplices de un golpe de Estado

En unas declaraciones realizadas en Luarca (Asturias), el ex lehendakari y ex presidente del Congreso ha señalado que un conflicto como el catalán necesita política, "porque lo que está pasando viene de no hacer política".

Así, ha afirmado que el PSOE "con una mano defiende con firmeza la legalidad constitucional, pero tiende la otra al diálogo". "Hay que decirle a la sociedad catalana que hay un proyecto que entiende España con su diversidad en el que todos podemos sentirnos más o menos cómodos", ha señalado López.

Ante esto, ha señalado López, el PP ha reaccionado acusándolos de ser responsables de un golpe de estado. "Los socialistas hemos dado en ocasiones la vida por la democracia y eso me parece una indecencia absoluta y no me parece digno de un partido de estado y de gobierno", ha señalado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, sobre el sistema de financiación autonómica, López ha opinado que este llevaba caducado mucho tiempo y que el PP tendría que haber puesto encima de la mesa un nuevo modelo. "El PSOE ha empezado a trabajar, pero como no va a dar tiempo esta legislatura, hemos empezado a desfogar las finanzas de las comunidades autónomas", ha señalado.

Patxi López ha reivindicado el papel de las comunidades autónomas como sinónimo del estado de bienestar al ser las responsables de financiar la mayoría de las políticas sociales.

"Cuando negociamos con Bruselas la relajación del déficit buena parte de eso se iba a destinar para que las comunidades autónomas tuvieran 4.000 millones más para hacer esas políticas y es el PP el que lo ha impedido", ha sentenciado.