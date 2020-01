Paz Prieto (Anvite) dice que "los que vivían mejor con ETA eran los etarras"

Paz Prieto ha afirmado, en una carta remitida a los medios de comunicación y que dirige a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que los que vivían mejor eran "los compañeros de quienes condicionan" la labor de Gobierno de Navarra y, "en muchos casos, ellos mismos". "El resto, todos nosotros y usted también, éramos candidatos a víctimas, como los 857 que pasaron de candidatos a elegidos", ha asegurado.

La secretaria de Anvite ha señalado que "el mundo sigue al revés, en vez de apoyar a las víctimas de ETA y velar por su memoria, su Partido Socialista de Navarra prefiere 'normalizar' a los herederos de ETA, a los amigos de ETA con jefe etarra a la cabeza". "Prefieren faltar al respeto a una viuda que tras quince años sigue rogando Justicia para su marido guardia civil asesinado. De la que dicen que no le saludó a usted en Leiza porque iba en las listas de un partido de derechas, que por lo visto somos ahora los que vivimos peor que cuando ETA nos asesinaba", ha añadido, refiriéndose al acto de homenaje al cabo de la guardia civil Juan Carlos Beiro que se celebró en septiembre.

Paz Prieto ha asegurado que "peor que entonces no vive nadie, ni en Navarra ni en el resto de España, porque nada puede superar el horror de la muerte, pero la indignidad no permite vivir satisfecho, señora Chivite, o no debería".

La hija de José Luis Prieto ha asegurado que "es más fácil arremeter contra las víctimas y contra quienes siempre estuvieron a su lado, fuera cual fuera su ideología, que exigir a quienes permitieron su investidura que condenen de una vez por todas el terrorismo de ETA".