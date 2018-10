El diputado español Pedro Arrojo espera que el juicio por el asesinato de Berta Cáceres "sea justo"

El diputado español Pedro Arrojo dijo hoy que espera que el juicio que se reanuda este lunes a ocho acusados por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, cometido en 2016, "sea justo" y se llegue a la captura de los autores intelectuales para que el caso no quede impune.

En una entrevista con Efe en Tegucigalpa, Arrojo dijo que confía que "con la movilización ciudadana y la sensibilidad humana del pueblo de Honduras y la presión internacional, se consiga que el juicio de Berta marque en la historia de Honduras y América Latina un antes y un después".

Anhela que el juicio, que este lunes se reanudará en el tribunal de sentencia de Tegucigalpa, "sea justo", pero espera que también se "llegue a la autoría intelectual" del crimen.

Arrojo, amigo personal de Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, destacó la captura de los ocho presuntos autores materiales, quienes, dijo, fueron llevados ante la Justicia gracias a una "gran movilización internacional" y "un escándalo" en Honduras.

Enfatizó que el asesinato de Cáceres, quien contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía, fue "una conmoción personal", por lo que buscó "dar visibilidad, demandar una investigación rotunda" y (ahora) la esperanza es que el juicio sea justo".

"Con los elementos probatorios que parece hay, lo normal sería que acabara habiendo una investigación a fondo donde emerjan los autores intelectuales de verdad, los poderosos", subrayó Arrojo, quien insistió en que el juicio debe hacerse "con rigor" para que sea "transparente y justo".

Los imputados por el asesinato son entre otros oficiales del Ejército, exmilitares y directivos de la empresa Desarrollo Energético (DESA), a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

Arrojo dijo que, en una reunión con embajadores de la Unión Europea, en Tegucigalpa, comentó que crímenes como el de Cáceres "no son asesinatos que hace una mara, no son fruto de la violencia general que hay o de la violencia contra las mujeres".

Esos asesinatos tienen "una raíz común que son negocios extractivos o grandes negocios hidroeléctricos que impactan territorios de comunidades que se defiende simplemente" y que solo "piden que les dejen vivir en sus territorios en paz", subrayó.

"Si no se es capaz de llegar a esa raíz, pues probablemente no acabemos con la impunidad y si no se acaba con la impunidad, no sólo en Honduras sino en toda América Latina, tendremos más casos de defensoras y defensores de derechos humanos y del medioambiente que serán asesinados", enfatizó.

El diputado español dijo que "hay grandes temores" de que el juicio no sea transparente, pues percibe que "ha habido probablemente muchas irregularidades procesales" como que la familia de la ambientalista y sus abogadas no hayan recibido toda la información de la investigación del Ministerio Público.

Aseguró que la familia de Cáceres, con quien se reunió este domingo, tiene "temor" de que el proceso pueda ser anulado "si el juicio no se hace con el procedimiento bien hecho".

"Lo que puede ocurrir perfectamente es que hayan condenas que se pregonen como ejemplares de los presuntos autores materiales y al cabo de un año simplemente hay un recurso (de casación) en el tribunal y anulen las penas por errores procesales", explicó.

El juicio comenzó el sábado tras cuatro aplazamientos por la recusación del tribunal de sentencia por parte de la familia de Berta Cáceres, cuyo crimen, dijo el diputado, causó en España "una explosión de indignación y de preocupación".

Agregó que "quedo perplejo" luego de que el tribunal de sentencia dejó sin representación legal a la familia de Cáceres, lo que tildó como una "reacción autoritaria y enfadada" del juzgado.

El proceso acumula "errores procesales que ponen en peligro que el juicio tenga un final como el que todos deseamos e incluso más grave que contaminen el siguiente juicio que se tiene que abrir a los autores intelectuales", advirtió Arrojo.