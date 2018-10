Pedro Sánchez confiesa a ERC que el Gobierno propone recurrir la censura del Parlament al Rey por "puro convencimiento"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este martes ante ERC que el Ejecutivo ha propuesto "por puro convencimiento" recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlament catalán que reprobó al rey Felipe VI por su papel tras el referéndum del 1 de octubre.

En la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, Sánchez ha despejado la duda expresada por el senador de ERC Joaquim Ayatz sobre que este movimiento del Gobierno se deba en realidad a una petición hecha por la Casa Real. "No", le ha respondido tajante Sánchez, el Gobierno toma la iniciativa por "puro convencimiento".

El Consejo de Ministros del viernes pasado aprobó solicitar el preceptivo informe --aunque no vinculante-- al Consejo de Estado para que se pronuncie antes de este jueves sobre la conveniencia de presentar este recurso ante el TC.

Ayatz ha argumentado que el Parlament, como representante del pueblo catalán, está "en su pleno derecho" de reprobar al Rey, a quien "los catalanes" no reconocen. "Los catalanes no tenemos Rey", ha afirmado, generando el estupor de Sánchez, que le ha recordado que no puede arrogarse la representación del conjunto de la ciudadanía catalana, menos aún cuando el independentismo no cuenta con una mayoría social detrás, aunque sí de escaños en el Parlament.

El senador de ERC también ha reprochado a Sánchez que se defina como republicano cuando lucha por hacerse con la Secretaría General del PSOE pero que se olvide de ello al llegar al Gobierno.

"El republicanismo casa mal con defender la idea" de transgredir la legislación, como ocurrió los días 6 y 7 de septiembre de 2017 cuando la mayoría independentista aprobó vulnerando los derechos de la oposición las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica que atentaban contra la Constitución y el Estatut de autonomía, le ha respondido Sánchez. "No sé si guardar y hacer guardar la Constitución es antidemocrático para usted", ha abundado el presidente.

UN DEBATE ARTIFICIAL

Sánchez ha aconsejado a Ayatz que asuma, como han hecho otros colegas suyos de ERC, que el independentismo no tiene detrás a la mayoría social de Cataluña, que lo que menos necesita es otro referéndum ilegal, otras nuevas elecciones o "debates artificiales como la reprobación del Rey", que lo único que pretende es atacar al Estado español.

Y este ataque, ha explicado el presidente, obliga a actuar al Gobierno, que está obligado a defender el modelo de Estado, "la monarquía parlamentaria".

Sánchez ha indicado a Ayatz que ERC puede apostar por otro modelo de Estado, siempre que lo haga "dentro de la legalidad y la Constitución". "Fuera de la legalidad, este Gobierno actuará si persisten en el error", ha zanjado el presidente.