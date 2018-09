Pedro Sánchez traslada a la Ejecutiva del PSOE que trabaja con la hipótesis de aprobar Presupuestos y agotar legislatura

Después de que en una entrevista en la Cadena Ser a primera hora de la mañana, Sánchez evitara aclarar si adelantará las elecciones en caso de que no consiga aprobar unos nuevos Presupuestos --dijo que no trabajaba con otro escenario que no fuera aprobarlos y subrayó que los ahora vigentes, elaborados por el Gobierno de Rajoy, no son sus Presupuestos-- el líder socialista confirmó a los miembros de su Ejecutiva que sus planes pasan por agotar la legislatura.

"Nos trasladó su voluntad de agotar la legislatura", relata un alto miembro de la dirección socialista. El ambiente general en la reunión de la Ejecutiva era el de que la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno de Sánchez es un "escenario muy solvente", señala a Europa Press otro miembro de la cúpula socialista. "Es la hipótesis de partida", señalan unos y otros.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, evitó por activa y por pasiva aclarar si el presidente adelantará las generales si no consigue aprobar los Presupuestos. Sería, argumentó, "prejuzgar" el desenlace de unas negociaciones que están en curso.

VALLE DE LOS CAÍDOS

En la reunión de la Ejecutiva, también se ha hablado de la decisión del presidente del Gobierno de renunciar a convertir el Valle de los Caídos en un Museo de la Memoria colectiva, como defendían hasta el momento los socialistas.

Según Ábalos, las intervenciones que ha habido sobre esta cuestión sólo han ido en el sentido de apoyar la decisión madurada del presidente al respecto.