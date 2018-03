Pedro Sánchez e Irene Montero discuten en Twitter dos años después de la investidura fallida del líder del PSOE

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha afirmado en el segundo aniversario de su investidura fallida que "la decisión de mantener a Rajoy en el poder" va a perseguir "a Iglesias toda su carrera política".

Así lo ha expresado Sánchez en su cuenta de Twitter en el día en que se cumplen dos años desde que una votación que se saldó con 219 votos en contra y 131 a favor negó al líder socialista la posibilidad de ser presidente del Gobierno y provocó la repetición de elecciones.

Lo malo no es que la decisión de mantener a Rajoy en el poder persiga a Iglesias toda su carrera política, lo malo es que esa decisión lleva dos años persiguiendo a todos los españoles. https://t.co/ohxwGDzVBc

El líder socialista ha reprochado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que el voto negativo de Unidos Podemos le impidiese alcanzar la presidencia del Gobierno, en una investidura en la que sí contó con el apoyo de Ciudadanos gracias al pacto previo que firmaron ambas formaciones.

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha acusado a Sánchez en la misma red social de usar "el argumentario de Susana Díaz" y de haber cambiado su discurso respecto a dicha investidura. Junto al tuit, la diputada ha publicado un extracto de la entrevista que Jordi Évole hizo a Sánchez en Salvados en octubre de 2016, cuando ya había dimitido de su cargo como secretario general.

Aunque ahora uses el argumentario de Susana Díaz, a Évole y a millones de españoles nos reconociste la verdad👇

🏼 Es una pena que sólo lo contases cuando creías no tener nada que perder, y no seas consecuente ahora para echar a M.Rajoy. pic.twitter.com/20L0ZesRVg