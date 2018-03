Pedro Sánchez agradece el "trabajo brillante" de Ramón Jáuregui y su entrega al socialismo

Así se ha pronunciado en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, horas después de que Jáuregui, de 69 años, hiciera pública su decisión en un acto público en Bilbao, que no comunicó previamente a la dirección federal del partido.

También la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha usado Twitter para elogiar la "inmensa valía" de exministro de Presidencia con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Díaz le ha definido como un socialista ejemplar, que en la política vasca, española y europea ha demostrado su "inmensa valía".

En la celebración del 25 aniversario de la convergencia entre PSE y Euskadiko Ezkerra, Jáuregui ha intervenido en el teatro Arriaga en un acto en el que ha estado acompañado, entre otros, de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, y del actual parlamentario y exvicesecretario general de EE, Mikel Unzalu, entre otros.

Al finalizar su discurso, en el que ha valorado la convergencia entre ambas formaciones y ha reconocido que no se reconoce "en la Europa de los pueblos que plantea el lehendakari, Iñigo Urkullu, sino en la Europa de los ciudadanos y los derechos sociales", Jáuregui ha anunciado su decisión de abandonar la política.

"Aprovechando que os tengo a todos quiero terminar diciendo que estos años os he representado en multitud de sitios porque me habéis dado ese inmenso honor. Os quiero decir que cuando ya termina mi actividad política no he encontrado mejor momento para despedirme que éste", ha añadido.

Socialistas vascos como Patxi López o Eduardo Madina, o la también eurodiputada Elena Valenciano han publicado comentarios en la misma red social alabando la trayectoria de Jáuregui.