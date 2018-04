Pedro Sánchez emplaza a Rivera a iniciar la regeneración democrática empezando por Madrid

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha emplazado este martes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a iniciar la regeneración democrática de España empezando por la Comunidad de Madrid, apoyando la moción de censura planteada por los socialistas contra la presidenta madrileña, la 'popular' Cristina Cifuentes, por haber mentido en torno al supuesto máster que hizo en la Universidad Rey Juan Carlos.

"Estamos ante el fin de una época en la Comunidad de Madrid y le pediría a Rivera que fuera coherente y consecuente, que si de verdad vamos a regenerar la vida democrática en este país empecemos por la Comunidad de Madrid", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a un acto de homenaje en el Congreso de los Diputados a la exministra socialista Carme Chacón, fallecida hace un año.

Sánchez ha subrayado que a los socialistas sólo les hace falta un escaño para sacar adelante la moción de censura que haría presidente de la Comunidad de Madrid a su portavoz en la Asamblea madrileña, Angel Gabilondo, al que ha definido como "persona intachable, independiente, con un currículum y un sello de ejemplaridad".

El líder del PSOE ha advertido a Ciudadanos de que "un nuevo escándalo de corrupción del PP en Madrid no se puede resolver con más PP en Madrid", aceptando investir presidente de la Comunidad de Madrid a otro candidato nombrado por el PP si Cifuentes dimite.

Sin embargo, en la dirección del PSOE no creen que Ciudadanos vaya a apoyar la moción de censura, pues sería un "suicidio" en términos electorales, dado que serviría para proyectar a Gabilondo, que será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid en las autonómicas de 2019, han reconocido a Europa Press varios dirigentes socialistas.

Los socialistas, en cambio, no se darían por satisfechos con la dimisión de Cifuentes --que si se produce antes de la votación de la moción provocaría que ésta decayese automáticamente-- y votarían en contra de la investidura de cualquier otro candidato del PP como consecuencia de la "catarata" de casos de corrupción y falta de ejemplaridad que afectan a este partido en Madrid.

CERRAR UNA ETAPA NEGRA

Con la moción de censura y la posibilidad de hacer presidente a Gabilondo en el año que queda de legislatura los socialistas buscan, ha explicado Sánchez, ofrecer a Madrid la "oportunidad" que se merece de "cerrar la etapa negra de 25 años de Gobierno del PP". Y en las elecciones autonómicas de 2019, que los ciudadanos decidan a quién otorgan su confianza.

Sánchez también ha pedido al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que aclare las dudas sobre el máster en Derecho Autonómico que también curso en la URJC. "Si las aclara, el PSOE no tiene nada que decir, pero esa frase de que no recuerda si había ido a clase o no, no contribuye a aclarar esas dudas", ha zanjado.