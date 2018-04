Pedro Sánchez acusa a Rivera de hacer de "peón de brega" del PP

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado hoy al de Cs, Albert Rivera, de hacer de "peón de brega del PP" cuando este partido tiene dificultades, a propósito del caso del máster de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Aunque ha recordado que no es taurino, Sánchez ha recurrido, en una entrevista en Telecinco, a la figura del torero subalterno que ayuda al matador durante la lidia para definir la posición de Rivera ante la moción de censura del PSOE contra Cifuentes.

Sánchez ha recordado que el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha pedido a Cs una reunión y que "ellos han negado la reunión por el momento".

También ha subrayado que debería haberse fijado ya la fecha del pleno para debatir la moción de censura y que no se ha hecho, por la "utilización partidista" del parlamento madrileño que hace el PP con la "aquiescencia" de Cs, que no exige que se celebre ese debate.

Preguntado por una información de Ok Diario según la cual el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, no es periodista, a pesar de que lo pone en su currículum, Sánchez ha admitido que es "reprochable que haya un representante público que diga que es lo que no es", pero ha pedido que no se confunda el problema de "titulitis que está a pie de calle en el sector público y en el privado" con el caso Cifuentes.