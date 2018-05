Pedro Sánchez ya ha contactado con ERC y PDeCAT para la moción de censura, pero sin entrar a negociar

Según indicaron fuentes de ERC, Sánchez llamó este lunes por la noche a su portavoz independentista, Joan Tardà, para informarle en una breve conversación, pero no entraron a comentar temas de fondo. El líder socialista, aseguran, delegó las siguientes conversaciones que puedan mantenerse en su secretario de Organización, José Luis Ábalos.

Tardà se había quejado por la mañana de que Sánchez no hubiera informado de la moción de censura y le reprochó "poca talla" y "mala educación". Incluso dijo sospechar que los socialistas se jactan de no hablar con los independentistas. "Parece que no quieren nuestro voto", comentó en rueda de prensa.

MENSAJES CON CAMPUZANO

El otro partido independentista catalán del hemiciclo también ha sido contactado por el PSOE. Según fuentes del PDeCAT, su portavoz, Carles Campuzano, intercambió mensajes telefónicos con Pedro Sánchez, pero tampoco ha llegado a haber reuniones.

"Tiempo al tiempo, si el señor Pedro Sánchez quiere nuestros apoyo, se dignará a solicitarlo", ha indicado este martes el diputado Ferran Bel.