Pedro Sánchez contraataca con la tesis del portavoz del PP en el Senado

Pedro Sánchez contraataca por el tema de su tesis. El presidente ha retado al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a publicar la suya si no tiene nada que ocultar y a explicar por qué en el tribunal que le evaluó había miembros del PP.

El presidente ha pasado al ataque en la sesión de control en el Senado, donde los conservadores quieren impulsar una comisión de investigación sobre al tesis de Sánchez. "N o sé si llamarlo señor Cosidó o doctor Cosidó", le ha espetado el socialista al portavoz del PP, que se había referido a él como doctor Sánchez.

"¿Por qué no hace pública su tesis doctoral? ¿Cómo puede explicar que en su tribunal hubiera miembros del PP y que la leyera el 1 de enero?", le ha preguntado Sánchez. Según Teseo, la plataforma en la que se recopilan los datos sobre las tesis doctorales, Cosidó leyó su texto el 1 de enero de 1994 y su tribunal estaba compuesto por algunos dirigentes del PP, como Cristóbal Montoro, tal y como publicó eldiario.es.

"La ley del embudo: muy ancho para ustedes y muy estrecho para otros", ha recriminado Sánchez a los conservadores, tras recordar que algunos senadores figuraban en los papeles de Bárcenas como receptores de dinero en B. También ha hecho alusión al caso de Pedro Agramunt, cuestionado por el Consejo de Europa, y ha afeado a Cosidó que apartara al comisario que investigaba el ático de Ignacio González.

"Cuando estaban en el Gobierno devaluaron al poder ejecutivo y ahora devalúan el poder legislativo. Nosotros, a regenerar la vida democrática; ustedes, si quieren, a degenerarla", ha acabado el presidente

Nada más concluir el cara a cara, Cosidó ha salido a los pasillos del Senado para asegurar a los periodistas que su tesis es pública y que se puede comprar. "No está publicada en Internet porque es muy de principios de los años 90 (...) y no la he reconvertido a un formato digital. Es una tesis pública, que está publicada". Sobre la fecha de lectura, Cosidó ha dicho que no la recuerda exactamente, pero que no fue el 1 de enero y que en su momento "no había un registro sistematizado" por lo que en esos casos en Teseo figura la fecha en la que "empieza el registro". También ha cargado contra la "bajeza" de Sánchez por "poner en cuestión un tribunal" en el que algunos de los catedráticos que lo integraban "no pueden defenderse porque han fallecido".

El rifirrafe se ha producido el mismo día en que la Mesa del Senado ha dado vía libre a la comisión de investigación sobre la tesis del presidente a instancias del PP. Los conservadores pretenden que el Pleno del Senado la apruebe el 6 de noviembre y que las comparecencias empiecen a partir del mes de febrero. Los conservadores llamarán a declarar a Sánchez, que se negó a acudir al Senado a abordar el asunto "particular" de su tesis en un Pleno monográfico como pretendía el PP.