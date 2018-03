Pedro Sánchez pide a sus críticos que no aireen discrepancias en los medios

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado hoy a sus críticos a tratar las discrepancias que tengan con él en los órganos internos del partido y no a airearlas en los medios de comunicación, como se ha propuesto hacer él mismo en beneficio de la organización.

"Si hay alguna discrepancia con ellos lo haré en los órganos internos de mi partido, no los airearé en los medios de comunicación", ha dicho en rueda de prensa, preguntado por las discrepancias manifestadas por el presidente asturiano y expresidente de la gestora, Javier Fernández, este fin de semana en una entrevista en El Mundo y del eurodiputado Ramón Jáuregui en un artículo que publica hoy El País.

Tras subrayar que leyó "atentamente" la entrevista a Fernández y que él siempre ha respetado las opiniones de los exlíderes y los líderes territoriales del PSOE, Sánchez ha descartado contestarles: "Yo soy secretario general y me autoimpongo una serie de restricciones y consideraciones que creo que son buenas para la organización".

Fernández cuestionó la voluntad de unidad de Sánchez, el estado plurinacional que aprobó el 39 Congreso y que el PSOE tenga hoy un proyecto político para España; mientras que Jáuregui aboga por que el PSOE trabaje por ganar el voto de centro antes que el de la izquierda.

A diez días para la celebración de la I Escuela de Buen Gobierno Jaime Vera, a la que no asistirán Javier Fernández ni la presidenta andaluza, Susana Díaz, ni el expresidente Felipe González ni el ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba -a falta de confirmación oficial-, Sánchez ha recalcado que la dirección no ha excluido a nadie y que "si ellos deciden no venir son ellos los que tendrán que responder" por qué lo hacen.

Tras asegurar que todos ellos tienen las "puertas abiertas", Sánchez ha dado expresamente las "gracias a los que vienen, que son muchos, del partido y de fuera", a esas jornadas que se celebrarán del 15 al 18 de marzo.

Ha anunciado además la creación de los premios Manuel Marín a la trayectoria municipal, autonómica y parlamentaria, que coincidirán a partir de ahora con la Escuela de Buen Gobierno, que el PSOE se ha propuesto también institucionalizar, y que en esta primera edición se entregarán el sábado día 17.