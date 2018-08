Sánchez responde al veto del Govern a la visita del rey por los atentados de las Ramblas: "No hay ruptura posible, vamos a estar todos"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha hablado este lunes tras su primer encuentro oficial con Felipe VI. Sobre las últimas declaraciones de las autoridades catalanas hostiles con la futura visita del Rey a Catalunya para rendir homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, de los que se cumple un año, el presidente ha declarado: "a lo que hay que dar importancia es a lo que se conmemora". Y ha añadido: "Sí hemos hablado sobre la presencia de su majestad en los actos conmemorativos, el rey irá en representación de todos los españoles para mostrar respeto y dar cariño a todos los familiares de las víctimas. No hay ruptura posible, ahí vamos a estar todos".

Respecto a la petición de la jueza que investiga el máster de Pablo Casado, de que el Tribunal Supremo impute al presidente del PP, Sánchez no ha querido valorar en profundidad esta nueva etapa del proceso. "Lo que deben hacer", ha dicho Sánchez, los políticos inmersos en estos procedimientos es dar explicaciones a los ciudadanos. "Ahí me quedo", ha añadido. Y ha dicho: "Como presidente no debo calificar ningún proceso judicial abierto. Estos procesos se hacen con las máximas garantías y naturalidad posible".

Entre los asuntos que se han tratado en la reunión se encuentran la precariedad laboral, la economía sumergida, la pobreza infantil, la sanidad universal y la discriminación y desigualdad de jóvenes y mujeres. La política migratoria, según ha compartido el propio presidente, fue otro de los temas principales. "Con este Gobierno lo que ha llegado es la política migratoria, no la migración. Hemos reforzado la cooperación y el diálogo con los países de origen y de tránsito, durante estas últimas semanas hemos aprobado un plan de choque para la acogida de inmigrantes -de 30 millones de euros- y la creación de un mando único operativo para luchar contra las mafias. Estos son los planteamientos de los que he informado a su majestad" ha dicho Sánchez.

El presidente ha asegurado que los objetivos de su Ejecutivo y la hoja de ruta siguen siendo claros para ellos: "la consolidación y el crecimiento del empleo con cohesión social y sin desigualdades". Resaltó, de nuevo, la importancia de la existencia de una Comisión Bilateral con Catalunya "para poder hablar de los asuntos que importan y afectan día a día a los ciudadanos catalanes como la sanidad, la educación, las autovías o el Corredor Mediterráneo". Y aquí, Sánchez, también ha lanzado un guiño a Felipe VI: "Tenemos un Jefe del Estado que siempre ha tenido puentes para con Catalunya y que reconoce la pluralidad y la diversidad de la España actual".

El presidente aprovechará su primera visita oficial a las Islas Baleares para reunirse también con la presidenta Francina Armengol Socías y tratar temas "que están encima de la mesa" como el régimen económico de Baleares, el cual considera "un asunto muy importante y fundamental para los vecinos de las islas". "Este Gobierno entiende y empatiza el hecho insular", ha añadido antes de asegurar que hay que centrar el debate sobre las mejoras ecónomicas en los cambios que se pueden hacer a partir del sistema de financiación existente, pero que hasta que las Comunidades Autónomas lleguen a un acuerdo y haya un nuevo sistema de financiación autonómico el Gobierno no va a detenerse: "Estamos hablando de la financiación del Estado de bienestar, hasta que no haya un nuevo sistema no vamos a parar" ha sentenciado.