Pedro Sánchez saluda el programa de 750.000 millones del BCE para proteger la economía: "son tiempos de responsabilidad"

Tras el anuncio de la institución presidida por Christine Lagarde, el jefe del Ejecutivo español ha realizado un apunte en su cuenta de Twitter en el que apoya esta decisión y afirma que "son tiempos de responsabilidad, solidaridad y unidad de acción de todas las instituciones de la UE".

Según señala Sánchez, el programa de 750.000 millones del BCE es para "proteger a nuestra ciudadanía, a nuestras economías". Y vuelve a insistir en que harán "todo lo que sea necesario". "Lo lograremos", apostilla el presidente del Gobierno, quien recalca el hastag "EsteVirusLoParamosUnidos".

La decisión ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que esta mañana ha cordado lanzar un programa de emergencia para combatir la pandemia de coronavirus mediante la adquisición de activos públicos y privados con un alcance de 750.000 millones de euros y que estará en vigor hasta finales de 2020.

"Tiempos extraordinarios requieren de una acción extraordinaria", ha afirmado tras anunciarse el nuevo programa la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien no había intervenido en ningún foro desde el pasado jueves.

"No hay límites a nuestro compromiso con el euro. Tenemos la determinación de usar todo el potencial de nuestras herramientas, dentro de nuestro mandato", ha asegurado la francesa en un mensaje que hacía recordar el 'whatever it takes' de su predecesor, Mario Draghi.