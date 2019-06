Peñas: Las familias del PP se repartían el poder y los ámbitos de corrupción

El exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas ha testificado en el juicio que las grabaciones que realizaron entre 2005 y 2007 él y otro exedil destaparon los casos Gürtel y Púnica y reflejaban que "las familias" del partido "se repartían el poder y los ámbitos de corrupción".

La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio de la rama de Jerez de Gürtel, en el que la Fiscalía pide penas de entre dos y siete años de prisión para los números 1 y 2 de la trama corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, dos exempleados de empresas del grupo y cinco funcionarios del Ayuntamiento de Jerez.

Las fiscales Anticorrupción les acusan de irregularidades en los contratos adjudicados directamente a empresas de Correa para el montaje del stand de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2004 y dos espectáculos, uno ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines del Retiro de la capital por 355.391 euros.

José Luis Peñas ha recordado que el 6 de noviembre de 2007 entregó a la Policía las grabaciones que había realizado entre diciembre de 2005 y diciembre de 2007 en sus encuentros con Correa.

"Denuncié una trama en la que se amañaban contratos con adjudicaciones por parte de distintas administraciones públicas a un conglomerado de empresas encabezado por Correa".

Peñas ha añadido que posteriormente aportó la grabación de una conversación que efectuó el también exconcejal del PP en Majadahonda Juan José Moreno "con un abogado de una empresa muy importante que hizo un grandísimo centro comercial" en esta localidad, "que dio pie a otro de los casos importantes de corrupción, Púnica, y ahí se hablaba de Marjaliza y de una serie de políticos".

Ha comentado que "al final había distintas familias que se repartían no solamente el poder sino los ámbitos de corrupción".

"Juan José Moreno no firmó la denuncia conmigo porque le entró verdadero pánico y creo que es de las cosas de las que más se arrepiente en esta vida, y yo también me arrepiento de no haber sido más firme en hacerle firmar esa denuncia. Lo pasó muy mal esos años, y psicológicamente estaba y sigue estando mal".

José Luis Peñas y Juan José Moreno fueron condenados en la pieza de la primera época del caso Gürtel a cuatro años y nueve meses y a quince años y dos meses de prisión, respectivamente.

Peñas ha relatado que "Correa tenía empresas que trabajaban para organismos y administraciones públicas y por medio del conocimiento directo de políticos conseguía contratos".

"Durante muchos años exclusivamente Correa y sus empresas eran los que hacían absolutamente todos los mítines del PP en Madrid y en España con el presidente nacional", ha apostillado.

Ha abundado en que "primeramente realizaban campañas políticas que les ayudara a las reelecciones y de ese conocimiento luego aquel que quería corromperse se corrompía fácilmente con Correa mediante contratos pequeños, grandes o medianos", en referencia a la "red de influencias" a la que se refiere en su denuncia.

"Hubo adjudicaciones en las que no había ni siquiera contrato por medio. Se hacían cosas a la remanguillé y luego se cobraban también a la remanguillé como buenamente podían pagar los ayuntamientos", ha recalcado.

También ha hecho referencia al número 3 de Gürtel y ex responsable de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, del que ha dicho que "era la persona más cercana en un momento dado tanto al presidente del Gobierno como a su mujer, que luego fue alcaldesa", en referencia a José María Aznar y Ana Botella.

No obstante Peñas no recuerda que en las conversaciones que grabó se hablara de la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004.