Pence alza la voz contra Venezuela y los inmigrantes desde Brasil

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, envió hoy un duro mensaje contra la inmigración ilegal desde Brasilia y también pidió a Latinoamérica una mayor "firmeza" y unidad para "restaurar la democracia" en Venezuela.

Pence llegó hoy a la capital brasileña, donde fue recibido por el presidente Michel Temer, en el inicio de la que es su tercera gira por América Latina, que incluirá escalas en Ecuador y Guatemala.

El vicepresidente abordó los "problemas" que le causa a Estados Unidos la inmigración ilegal y envió un mensaje directo, dirigido sobre todo a los centroamericanos.

"No arriesguen sus vidas o las de sus hijos" intentando llegar a Estados Unidos por medio de traficantes de personas y "si no tienen condiciones de entrar legalmente, no vengan. Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a Estados Unidos, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias", declaró.

En ese mensaje dirigido al "pueblo de América Central", dijo que hablaba "desde el corazón del pueblo americano" y de un país que desea que sus vecinos "prosperen", pero subrayó que se deben crear las condiciones para que lo hagan en sus propias naciones.

"Tenemos que garantizar que todos los países de la región puedan prosperar en su propia casa", pero "lamentablemente muchas personas de América Central viajan hacia Estados Unidos de forma ilegal" y "creen engañosamente que podrán entrar", declaró.

La cuestión de la inmigración afecta también a Brasil, pues se calcula que unos 50 niños permanecen separados en Estados Unidos de sus familias, que igual que las de muchos otros países han intentado ingresar en forma ilegal a esa nación.

Temer dijo que le planteó el asunto a Pence, pues "se trata de un asunto extremadamente sensible" para el que pidió "una atención especial".

El mandatario aseguró que acordaron "trabajar juntos en la búsqueda de una solución" que "garantice una rápida reunión de las familias" e incluso ofreció cooperación para traerlas de regreso a Brasil.

La inmigración ilegal le sirvió a Pence para abordar otro de los grandes asuntos políticos latinoamericanos, que es la crisis en que se ha sumido Venezuela y lo que calificó de "el mayor éxodo en masa" en la región.

"Estados Unidos le pide a Brasil adoptar actitudes firmes contra el régimen de (Nicolás) Maduro", que "destruyó la democracia y ha construido una dictadura brutal", que "ha hecho de Venezuela un país pobre", declaró el vicepresidente.

"Gracias a Maduro el pueblo venezolano pasa hambre, sufre, huye", dijo Pence, quien valoró el papel de Brasil en la "lucha" por la "redemocratización" de Venezuela tanto en el campo diplomático como en el humanitario, y destacó la asistencia que el Gobierno de Temer presta a unos 50.000 venezolanos que han llegado al país.

También anunció que Estados Unidos aumentará el apoyo financiero a los refugiados venezolanos, pues se trata de "un pueblo que merece recuperar su derecho a la libertad", y que "continuará trabajando con Brasil y sus aliados por la democracia venezolana".

El vicepresidente de Estados Unidos tiene previsto viajar mañana a la ciudad amazónica de Manaos, donde visitará un albergue que las autoridades brasileñas han instalado para recibir a los venezolanos que cruzan la frontera.

En ese sentido, Temer dijo que "Brasil y Estados Unidos convergen en la urgencia de que se restablezca la democracia" en Venezuela y reiteró que su Gobierno "continuará trabajando para recibir a los venezolanos que buscan una mejor vida y una mayor dignidad".

En el marco de la visita de Pence, Brasil y EE.UU. firmaron hoy un convenio de cooperación en el área espacial, mediante el cual se abre la puerta a un posible acuerdo de salvaguardas tecnológicas que permita el aprovechamiento comercial de la base de lanzamientos que Brasil tiene en Alcántara, en el noreste del país.