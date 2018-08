El Pentágono confirma la aparente autenticidad de los restos entregados por Corea del Norte

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó hoy de que una evaluación inicial de los supuestos restos de soldados entregados el pasado viernes por Corea del Norte lleva a pensar que efectivamente son auténticos y anunció, además, que ya han comenzado las labores de identificación.

"Los restos parecen ser restos de estadounidenses y de la época de la Guerra de Corea", declaró en rueda de prensa el doctor John Byrd, científico jefe de la Agencia de Contabilización de Desaparecidos en Combate y Prisioneros de Guerra del Departamento de Defensa (DPAA, por sus siglas en inglés).

Byrd, que será el responsable de las tareas de identificación, recalcó, no obstante, que estas conclusiones obedecen a una evaluación previa realizada antes de que los restos fueran transportados a la base de Pearl Harbor, en Hawai, donde este miércoles fueron objeto de una recepción oficial.

Otro indicio que invita al optimismo es que algunas de las cajas, que adjuntaban información sobre dónde fueron recuperados los restos, contenían lo que el Ejército llama "evidencias materiales".

"Hay varias cajas con evidencias materiales. Cosas como botas, cantimploras, botones; aunque lo único que sirve de identificación es una chapa militar", explicó Byrd, que añadió que ya se ha informado del hallazgo a los familiares de los soldados, aunque dejándoles claro que eso no implica que su ser querido esté entre los restos recuperados.

Asimismo, el científico recalcó que el hecho de que Pionyang hiciera entrega de 55 urnas no implica que se vayan a recuperar el mismo número de restos, puesto que no "no se puede dar por sentado que cada caja contenga una persona".

El proceso de identificación que se ha puesto ya en marcha, explicó Byrd, consiste en lo que llamó "la santísima trinidad": las pruebas de ADN, radiografías torácicas y marcas dentales.

De hecho, en un principio, la DPAA incluirá las nuevas muestras de ADN en su base de datos, por lo que, según explicó el director de esta agencia, Kelly McKeague, los nuevos restos se sumaran a la base de datos ya existentes.

McKeague, que también compareció ante los periodistas en el Pentágono, señaló que ahora el Departamento de Defensa está analizando con el Departamento de Estado cuáles son los próximos pasos a seguir y se mostró esperanzado de que se pueda alcanzar un acuerdo con Corea del Norte para realizar nuevas misiones de recuperación de restos in situ, tal y como se hizo en los años 90.

"Volveríamos a buscar en las zonas en las que ya buscamos antes porque consideramos que es donde podría haber un mayor número de restos. Y los norcoreanos se encargarían de la seguridad, ya que nuestros equipos no estarían uniformados ni irían armados", explicó el director.

Cuestionado sobre si merecería la pena correr el riesgo de ponerse en manos de las autoridades norcoreanas, McKeague fue tajante: "Creo que sí debido al objetivo de la misión".