Perpinyà (Más Madrid) espera que Ayuso no haya solicitado la entrada en fase 1 por "cálculos políticos"

Así, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pedirá al Ejecutivo central entrar en la fase 1 de la desescalada el día 11 de mayo.

A este respecto, Perpinyà, en su cuenta de Twitter, se ha mostrado "sorprendido" de que "Madrid no estuviera lista para la fase 1 por la mañana y por la tarde sí". "Esperamos que Ayuso haya tomado la decisión con datos en la mano y no con cálculos políticos. Madrid ha sufrido demasiado como para pisar en falso ahora", ha lanzado el portavoz.

El debate sobre si la región debía o no pasar o no a la siguiente fase comenzó este miércoles por la mañana, en la reunión que mantienen semanalmente los miembros del Consejo de Gobierno, y continuó por la tarde en un nuevo encuentro telemático, que ha concluido sobre las 18.45 horas. "No es momento para contradicciones, peleas internas o desplantes. Sean responsables y pónganse de acuerdo", pedía momentos antes Perpinyà.