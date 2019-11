Perpinyà: "El referente de Más Madrid y Más País es y seguirá siendo Manuela Carmena y su experiencia en Ayuntamiento"

En un entrevista concedida a Europa Press, Perpinyà no cree que Más Madrid haya quedado descabezado "de ninguna manera" tras la renuncia al acta de concejal de Manuela Carmena y tras la candidatura de Íñigo Errejón a las elecciones generales.

"El principal referente de Más Madrid y Más País ha sido, es y seguirá siendo Manuela Carmena y su experiencia de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid es un poco el espejo en el que nos gusta mirarnos. Cuando tenemos dudas sobre qué decisiones hay que adoptar y cuando tenemos dudas sobre cuál es el camino que tenemos que recorrer intentamos fijarnos en ese ejemplo y en esa experiencia", ha insistido.

Perpinyà ha destacado que Carmena estará en el cierre de campaña de Más País. "Yo si tuviera que elegir un momento para estar, sería el cierre. Manuela ha sido clara y decide en qué momento y condiciones participa. Se ha ganado ese derecho y nosotros lo respetamos. Me hubiera encantado que Carmena hubiera sido la candidata. Íñigo lo ha dicho en varias ocasiones, que era su primera opción", ha apuntado.

En el caso de Errejón, el portavoz parlamentario ha señalado que en Madrid "van a poder seguir contando con él en una posición diferente". "El futuro de Más Madrid y Más País contará con un grupo que ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid, donde está Rita Maestre y otros; tendrá un grupo en el ámbito nacional en el que contaremos con Errejón con referente, un grupo numeroso de la Asamblea y concejales de otros pueblos que juegan un papel importante", ha indicado.

Además, frente a las afirmaciones de que el líder de Más País no se sentía cómodo en la política madrileña, Perpinyà ha respondido que "en absoluto". "Íñigo se siente muy cómodo con la política madrileña porque ha estado vinculado a la política madrileña muchísimo tiempo y va a seguir muy vinculado a la política madrileña. Yo creo que se equivoca quien piensa que la política madrileña y la nacional tienen pocos puntos de conexión. Yo creo que están mucho mas conectados de lo que algunas personas dicen", ha apostillado.

De hecho, el nuevo portavoz parlamentario de Más Madrid ha manifestado que Errejón "ha estado presente" estos meses en la Asamblea y a él le está ayudando mucho a coordinar el Grupo y a estructurar el arranque de legislatura.

"El grupo parlamentario es el de una candidatura nueva en la que hay gente con mucha experiencia, pero también gente que es su primera experiencia y ahí hay mucho trabajo que hacer de hablar con los diputados sobre son los códigos y el lenguaje de la institución. Y ahí Íñigo está haciendo una gran tarea", ha añadido.

En este sentido, Perpinyà ha asegurado que en su grupo parlamentario hay "muy buenos valores y gente que tiene mucho que aportar". "Creo francamente si hay un grupo parlamentario para afrontar esta situación es el nuestro", ha manifestado.

EL SALTO NACIONAL DE MÁS MADRID

El portavoz parlamentario de Más Madrid ha defendido el salto nacional de su partido y de su líder ante el "riesgo de desmovilización del bloque progresista, que tradicionalmente en España ha sido el motivo por el que bloque progresista ha perdido las elecciones".

"Entendimos que teníamos una responsabilidad con el país y nos vimos forzados de alguna manera a tomar esa decisión. Creemos que hacía falta salir de ese 'impass'. Parece que la gente estaba abocada entre un Gobierno de las derechas o repetición electoral. Hemos abierto una nueva vía que permite romper ese bloqueo. Somos el único que tiene legitimidad y capacidad de convencer a la ciudadanía para conseguir gobierno y que ese gobierno sea progresistas", ha declarado.

Además, cree que Más País ha hecho "un ejercicio de responsabilidad que no ha hecho otro partido", en referencia a que se presentan solo en circunscripciones electorales grandes, "en la que podemos sumar". "Otros partidos es posible o probable que vayan a perjudicar la suma del bloque. Nosotros tomamos la posición en base a este criterio. Es la máxima responsabilidad que se puede pedir para sumar el bloque. Las épocas de mayoría absoluta ya no van a volver", ha aseverado.

LA ENCUESTA DEL CIS, "NACE CADUCA"

Sobre la última encuesta del CIS, que daba a Más País entre tres y cuatro escaños, Pablo Gómez Perpinyà ha señalado que la elaboración de encuestas "se ha convertido en deporte de riesgo" porque no supieron ver la irrupción de Podemos en 2014, la de Vox en las elecciones andaluzas o la fuerza conseguida por Mas Madrid en la región, "que le daban a un semana de las elecciones un 7 por ciento y se sacó un 15".

Para el diputado autonómico, es difícil leer movimientos políticos nuevos sin histórico de votos. "La encuesta de Tezanos nace caduca porque el estudio de campo lo inician antes de que Más País exista como alternativa electoral. Si somos serios, si la encuesta del CIS vale para una cosa no es para medir Más País. No obstante, hay lecturas interesantes, como que hay un 20 por ciento de indecisos abrumados por la nueva convocatoria electoral", ha desgranado.

Perpinyà augura que sacarán más congresistas que el CIS pronostica, espera conseguir grupo parlamentario propio, aunque no tienen encuestas propias porque su presupuesto de campaña es "ínfimo". "No solo es escaso el CIS, sino irreal. Esa encuesta en términos demoscópicos no es válida, no es serio. Es una encuesta hecha a la medida de Pedro Sánchez", ha apostillado.

El dirigente madrileño ha subrayado que Más País se presenta a las elecciones generales porque han percibido que la gente está buscando respuestas. "El PSOE y Unidas Podemos dijeron que si había mayoría no habría inconveniente en formar gobierno, pero por una cuestión de asientos y de ponerse de acuerdo en algunas cuestiones tenemos unas nuevas elecciones y nueva oportunidad para la derecha", ha esgrimido.

LA DIFERENCIA 'VERDE'

El nuevo portavoz de Más Madrid ha resaltado que la diferencia entre Más País y Unidas Podemos, y del resto del partido, es que la candidatura errejonista "es la única que no ha hecho un capítulo verde, sino que la ecología política forma parte de la filosofía que impregna el conjunto de su programa".

"Nosotros hablamos de transición ecológica, de reducción de la jornada laboral y de empleos verdes por motivos que tienen implicaciones laborales, pero también por el impacto ambiental que generan. El ecologismo y las tareas verdes no forman parte de un único capítulo, sino que es una apuesta política completa y transversal", ha agregado.

Pero Perpinyà cree que estas elecciones no van de los programas electorales, sino de la posibilidad de construir un gobierno de izquierdas. "El PSOE no puede garantizar que sea progresista porque se echa en manos de la derecha cuando tiene oportunidad. Podemos puede garantizar que es progresista pero no que haya gobierno, porque nos abocaron a estas elecciones. Más País es el único partido que ha sabido conjugar estos dos elementos, un posición virtuosa que es la que necesita este país", ha concluido.