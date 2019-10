Perpinyà: Nos hemos visto obligados a priorizar el país frente a la región

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Pablo Gómez Perpinyà, admite que su formación ha puesto "por delante las prioridades del país a las prioridades de la región" al presentarse a las elecciones generales del 10N, decisión que, alega, responde a un "ejercicio de responsabilidad" por parte del partido que lidera Íñigo Errejón.

"Que estas elecciones generales no se hubieran celebrado nos habría venido muchísimo mejor como partido para poder consolidarnos a nivel regional", asegura Gómez Perpinyà (Madrid, 1989) en una entrevista con la Agencia Efe, al tiempo que refrenda la pretensión de su formación de participar en los comicios "como un antídoto contra la desmovilización".

Gómez Perpinyà, ascendido a portavoz tras la ratificación de Errejón como candidato a las generales bajo las siglas de Más País, dice que "lo más cómodo" para su partido "seguramente habría sido dar un paso atrás", y confía en paliar la abstención que podría generar la "decepción importante" causada por las negociaciones de Gobierno frustradas entre PSOE y Podemos.

"El problema no es que haya muchas papeletas, el problema es que haya gente que no vaya ese domingo electoral y no coja una de ellas y no la introduzca en una urna", opina el diputado.

Gómez Perpinyà defiende, en esta línea, que Más País concurra al 10N en Barcelona compitiendo con En Comú Podem y con un candidato desconocido para el gran público y de perfil soberanista, el activista Juan Antonio Geraldes, porque lo contrario "habría sido una irresponsabilidad".

"Es una de las circunscripciones más proporcionales, donde la concurrencia de diferentes fuerzas políticas dentro del ámbito progresista en absoluto lastra al bloque", argumenta.

En su aún breve trayectoria como portavoz, Gómez Perpinyà ya ha afrontado una primera crisis con la dimisión como diputada de Clara Serra, número 2 en la lista de Más Madrid a las elecciones autonómicas y portavoz del grupo parlamentario de Podemos en los últimos meses de la anterior legislatura.

Serra anunció su salida de Más Madrid en una carta donde cuestionaba "la falta de estructuras que acompañan a los hiperliderazgos", la cual acaba contribuyendo a "expulsar a las mujeres".

Respecto a las críticas de Serra al machismo en la política, el portavoz responde: "Ahí no hay que poner excusas, nosotros y el conjunto de las organizaciones políticas en este país tenemos mucho que avanzar en materia de feminismo".

No obstante, considera que Más Madrid ha hecho en este ámbito "un esfuerzo importante, quizás mayor del que han hecho otras organizaciones", y recuerda que "el referente simbólico fundamental" y "germen" de su proyecto "ha sido y sigue siendo" la exalcaldesa de la capital Manuela Carmena.

En cuanto a la organización de su partido, Gómez Perpinyà reconoce que "en cierta medida" se ha hecho la casa por el tejado y que la crítica de Serra "tiene mucha lógica", dado que la formación necesita dotarse "de una estructura", proceso que se abordará después de las elecciones generales.

"Cuando la gente piensa en un partido político, todo el mundo piensa en un momento de fundación, en un momento de madurez y desarrollo de sus líneas estratégicas, y al final se presenta a unas elecciones. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de hacer todo ese recorrido", explica.

Otro episodio conflictivo vivido por Más Madrid esta semana ha sido la renuncia de su concejal en la capital Pablo Soto tras un presunto caso de acoso sexual a una militante, situación ante la que el partido, sostiene Gómez Perpinyà, ha cumplido "con lo que se esperaba de una organización feminista".

"Hemos mandado un mensaje muy claro: que 'no es no' en cualquier circunstancia y con cualquier persona (...) si no queremos que haya machismo en la sociedad y trabajamos todos los días para erradicarlo, de ninguna manera vamos a permitir que en el seno de nuestra organización se puedan producir casos de esta naturaleza", declara.

En medio de este torbellino de cambios, Gómez Perpinyà afronta "contento e ilusionado" su portavocía en una legislatura en la que pondrá el acento "sobre las políticas públicas y la lucha contra las violencias machistas", en el impulso a la "transición ecológica" y en la oposición al Gobierno de PP y Ciudadanos, cuyos planteamientos "no responden a un modelo de justicia social y de solidaridad".

Y confía en que quienes votaron a Más Madrid en las elecciones autonómicas no estén decepcionados con el efímero paso de Errejón por la Asamblea. "Creo que los intereses de los madrileños necesariamente están muy conectados a los del conjunto del país; por tanto un proyecto nacional y uno regional son dos cosas íntimamente relacionadas", alega.

Juan Vargas