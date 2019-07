Peruana Calderón asume como vocera de la misión anticorrupción de Honduras

La peruana Ana María Calderón asumió este lunes como vocera interina de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras que depende de la Organización de Estados Americanos MACCIH-OEA), en sustitución del brasileño Luiz Antonio Marrey Guimarães, quien el domingo concluyó su gestión.

"Desde hoy, la coordinadora de la División de Prevención y Combate contra la Corrupción de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en #Honduras @OEA_MACCIH, Ana María Calderón, será la Vocera Interina de la Misión #OEAenHonduras", indicó el organismo continental en la red social Twitter.

Esta es la segunda vez que Calderón asume de manera interina la MACCIH-OEA en Tegucigalpa. La primera fue luego de la renuncia del primer vocero de la Misión, el peruano Juan Jiménez, quien renunció en febrero de 2018 por diferencias con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Marrey Guimarães dijo en la víspera a Efe que concluyó el período por el que vino a Tegucigalpa para asumir la MACCIH-OEA y que "ha sido un año de mucho trabajo".

"La Misión no es una misión fácil, pero por una parte ayudamos al Ministerio Público a presentar ocho casos, ocho requerimientos fiscales criminales", sobre corrupción en Honduras.

"También ayudamos al Ministerio Público a seguir con otras líneas de investigación, además de 20 líneas pendientes, pero no es solo esta actividad de la misión", agregó.

Además, se ha trabajado con la Policía Nacional en materia de protección de derechos humanos de grupos vulnerables, de abogados, periodistas y defensores de derechos humanos, lo mismo que en la constitución de un grupo de servicio de protección a los magistrados y funcionarios del poder Judicial.

La MACCIH-OEA también está preparando un trabajo para discutir las razones de la impunidad de los femicidios en Honduras y se planea que el organismo pueda estar en otras regiones de Honduras, no solamente en Tegucigalpa.

"La misión tiene por base perfeccionar el Estado de derecho en Honduras, dejar claro que no hay nadie encima de la ley, de que no se tenga impunidad en corrupción, también en las violaciones de derechos humanos", subrayó.

Actualmente la MACCIH-OEA está en proceso de reclutamiento de nuevos fiscales y otros funcionarios para la Unidad Especial de Investigación que tiene el Ministerio Público.

Entre las cosas pendientes para mejorar la lucha contra la corrupción, figura el proyecto de Ley de Colaboración Eficaz, redactado con la Procuraduría General de la República y enviado al Parlamento hondureño, donde, por razones que Marrey Guimarães no entiende, los diputados no lo han aprobado.

"No hay proyecto de ley ni leyes que sean perfectas, pero este es un instrumento necesario para hacer el combate al crimen organizado y llegar a los cabecillas del crimen organizado. Es un instrumento necesario, no es el único, no veo razón para que Honduras no tenga una ley como esta", sostuvo.

En su opinión, "el Estado de derecho es la base de un país civilizado" y "tiene que ser para todos, no para los importantes, ni para los que tienen dinero".

"Estado de derecho para todos, esto es la base de un trabajo para generar condiciones para el progreso de Honduras, para inversiones y que la gente tenga empleo, seguridad y pueda vivir feliz en su propio país", agregó.