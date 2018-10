Picardo asegura que Gibraltar participa en las negociaciones con España y Reino Unido para el 'Brexit'

En las reuniones llevadas a cabo en Bruselas han participado tanto el propio Picardo como el viceministro principal de Gibraltar, Joseph García, y el fiscal general, Michael Llamas.

Una de ellas tuvo lugar el pasado miércoles en la residencia del embajador británico en la Unión Europea y el propio Picardo lideró el equipo de Gibraltar, al que se unió el viceministro principal, Joseph García, tras su discurso ante Naciones Unidas en Nueva York.

Ese fue el escenario de otro nuevo encuentro que tuvo lugar el domingo en las negociaciones a tres bandas entre el Peñón, España y Reino Unido y que terminó en la madrugada del lunes, cuando se esperaba que la totalidad del acuerdo del Brexit se hubiera concluido y se aprobara el borrador de acuerdo.

En este sentido, el ministro principal de Gibraltar ha subrayado el hecho de que el acuerdo de salida sea "entre Reino Unido y la Unión Europea". "Es decir, no es con cada uno de los estados miembro. Es entre Reino Unido y la Unión Europea", ha reiterado en su discurso.

Asimismo, aunque el acuerdo no está cerrado se ha felicitado de que "no quedan muchos puntos pendientes" sobre el protocolo y se ha mostrado convencido de que "existen motivos de peso para ser optimistas y pensar que no existen dudas sobre la inclusión de Gibraltar en cualquier periodo de transición o de implementación".

"Ya no se habla de vetar la inclusión de Gibraltar en el periodo de transición o implementación", se ha congratulado Picardo, quien ha subrayado que esta fase avanzada de las negociaciones ha sido posible gracias al Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

"El presidente español ha ido mostrando una postura positiva de forma recurrente en los comentarios sobre Gibraltar", ha destacado el ministro principal, quien también ha elogiado que haya dejado de lado "la rancia posición española sobre la soberanía".

CUATRO MEMORÁNDUMS

Asimismo, ha recalcado que existe un "nivel de acuerdo sustancial" sobre los detalles de cuatro memorándums relativos a derechos de los ciudadanos, medio ambiente, cooperación policial y aduanera y comercio de tabaco.

El primero de ellos abordará la implementación de los derechos de los ciudadanos al amparo del acuerdo de salida principal, mientras que el relativo al medio ambiente, según Picardo, se ha elaborado sobre una base que, por supuesto, no menoscabe la "soberanía, jurisdicción y control, de forma expresa o implícita, en cualquier asunto concreto relativo a las aguas territoriales británicas de Gibraltar".

En cuanto al memorando sobre cooperación policial y aduanera, aunque desde el Peñón se ha incidido en que "siempre ha existido una excelente cooperación regional entre nuestras fuerzas del orden", también "desgraciadamente" se han producido "episodios muy graves de falta de cooperación entre ambos lados". "Esperamos sinceramente que podamos dejar atrás los desacuerdos y avanzar hacia una cooperación más fluida. Presidente, los únicos que deberían tener miedo ante este nuevo enfoque a la cooperación deberían ser los delincuentes", ha apostillado.

En materia de control de la actividad ilegal con el tabaco, se ha mostrado convencido de que serán capaces "de avanzar en la cooperación con las autoridades competentes al otro lado de la frontera".

Quedan no obstante otros flecos en la negociación sobre un acuerdo fiscal, ha dicho, "para solventar el persistente malentendido por algunos en España sobre nuestro sistema fiscal que es internacionalmente aceptado. Este memorando aún no se ha acordado". "No sé si será posible alcanzar un acuerdo final a este respecto, pero las negociaciones continúan para lograr un acuerdo", ha apostillado.

También ha aludido a las negociaciones sobre el aeropuerto y se ha felicitado de que se mantenga la posición del 'status quo' y no se incluye nada relativo a la posibilidad de un uso conjunto del aeropuerto, tal como planteó el ex ministro de Exteriores Alfonso Dastis. "No hemos encontrado disposición en el Gobierno español del PSOE para proceder a implementar las disposiciones acordadas en Córdoba por parte del anterior Gobierno del PP al respecto", se ha congratulado.

Al finalizar su discurso, Picardo ha reiterado su "continuo optimismo" de que Gibraltar estará presente "en cualquier periodo de implementación que se acuerde".