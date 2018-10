Piden retirar un cartel que publicita prostitución en un campo de fútbol del Ayuntamiento de Outeiro de Rei (Lugo)

Así, el portavoz del BNG en Outeiro de Rei, Xosé Ferreiro, ha criticado la actitud del alcalde, José Pardo (PP), al que ha calificado de mantenerse "complaciente y benevolente" con la actividad de la prostitución. Se hizo eco de unas palabras del regidor, según las cuales --recoge el Bloque en un comunicado--, aseguró que "los partidos políticos deberían mantenerse al margen de ciertas cuestiones" y "no deberían meterse en temas que no van con ellos".

"No es normal que el alcalde diga que no es cuestión de los partidos políticos vigilar el tipo de publicidad que se coloca en instalaciones municipales", ha advertido Ferreiro, para quien "un alcalde no puede justificar que se instale publicidad de locales en los que se denigra a las mujeres y su imagen".

El BNG solicitará formalmente la retirada de la publicidad instalada en el campo de fútbol municipal, en la cual se anuncia un local "en el que se ejerce la prostitución". Para esta formación, "no es normal que en unas instalaciones de titularidad pública se anuncie la venta y alquiler de mujeres para fines sexuales".

El vallado, explican los nacionalistas, está situado en uno de los laterales del campo, que es titularidad del ayuntamiento, y es "perfectamente visible desde el enlace de la A-6 con Outeiro de Rei".