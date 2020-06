Piden imputar a Nieto por no impedir que los terroristas del 17A compraran explosivos

Una acusación particular que ejerce el abogado y diputado de JxCat en el Congreso Jaume Alonso-Cuevillas ha solicitado imputar al ex Secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, por no haber impedido que los terroristas de los atentados del 17A en Cataluña compraran precursores de explosivos.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el letrado, en defensa de una familia que perdió a su hijo de tres años en el atentado de Las Ramblas de Barcelona, pide la revocación del auto de conclusión del sumario y de procesamiento de los tres supuestos terroristas investigados para que se practiquen nuevas diligencias.

Alonso-Cuevillas exige así que se procese a Nieto por un presunto delito de colaboración con actividades de organización terrorista, por imprudencia grave, al "no aplicar ni adoptar las medidas oportunas en el plan de prevención y protección antiterrorista de nivel 4", en el que se encontraba entonces Cataluña.

Asegura el abogado que es "evidente" que Nieto no cumplió con lo estipulado por la normativa europea de comercialización y utilización de precursores de explosivos, vigente desde septiembre de 2014, ni "adoptó todas las medidas de seguridad que le correspondían a fin de prevenir ataques terroristas yihadistas".

De este modo censura que el Ministerio del Interior "no impidió, controló, supervisó o alertó sobre la comercialización y utilización de estos precursores de explosivos en el mercado libre, como ordena dicho Reglamento, permitiendo que unos jóvenes de Ripoll compraran sin ningún tipo de control precursores de explosivos" y sin que "nadie lo advirtiera".

"En nuestra opinión, estamos en presencia de un error grave de seguridad, por no dar cumplimiento a la normativa aplicable que hubiera impedido o alertado de la compra de precursores de explosivos por parte de un grupo de jóvenes, abortando cualquier peligro u operación al respecto", defiende el escrito.

Insta por tanto al magistrado a citar a Nieto como investigado con el objetivo de que explique "el motivo de la falta de medidas" que evitaran la adquisición de dichos productos, así como "las medidas que adoptó y el motivo por el cual resultaron insuficientes y todos los hechos y responsabilidades que traigan causa de ello".

Asimismo, requiere que se cite como testigo al entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) José Luís Olivera para que detalle qué medidas preventivas de seguridad que se adoptaron en el plan de prevención y protección antiterrorista y por qué se permitió que los autores de los atentados adquirieran sustancias como peróxido de hidrógeno, acetona y ácido sulfúrico, con las que se pueden fabricar explosivos.

En el documento, Alonso-Cuevillas también plantea la revocación del auto de procesamiento para que se califiquen los hechos como un delito de asesinato.

Actualmente, los tres imputados lo están por integración en organización terrorista en el caso de Mohamed Houli Chemlal y también por depósito de explosivos y tentativa de estragos en lo que se refiere a Driss Oukabir y Said Ben Iazza.

Por otro lado, el abogado sostiene que "no existe certeza" de que el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaky Es Satty, considerado el cerebro de los atentados, falleciera en la localidad de Alcanar (Tarragona), por lo que pide practicar nuevas diligencias para confirmar biológica y jurídicamente su muerte y descartar que huyera antes del atentado.

"Todo lo razonado respecto a la necesidad de confirmar biológica y jurídicamente el fallecimiento del Sr. Es Satty, trae causa de la cantidad de indicios que constan en la causa que apuntarían a que el imán de Ripoll desapareció con su furgoneta Mercedez Benz, Sprinter, antes de producirse la explosión de la vivienda de Alcanar", recalca.

Plantea además que se requiera a todas las compañías aéreas que operaban el día de los atentados desde el Aeropuerto de Barcelona para que certifiquen si Es Satty embarcó en algún vuelo e insiste en la necesidad de investigar su presunta conexión con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"Lo que resulta evidente es que con todos los indicios que hemos expuesto hasta el momento, si el imán no falleció en la explosión de Alcanar y logró desaparecer de nuestro país la noche del 16 de agosto del 2017, es que tenía cobertura logística y económica para hacerlo. De ahí nuestra insistencia en traer a colación y querer conocer la verdadera relación que existió entre el Sr. Es Satty y los servicios de inteligencia", enfatiza el escrito.

Sin embargo, el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eugeni Sallent, aseguró ayer que las pesquisas que hizo el cuerpo prueban que Es Satty murió en la explosión de Alcanar: "Encontramos restos biológicos que así lo confirman. Estamos convencidos", subrayó.