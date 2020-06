Pili Zabala llama a Iglesias para transmitirle su "terrible decepción"

La que fuera candidata a lehendakari por Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, ha trasladado al líder de la formación morada y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, su "terrible decepción" por la postura de Unidas Podemos respecto al informe de la CIA que relaciona a Felipe González con los GAL.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, señaló este jueves que "todo el mundo sabe" lo que pasó con Felipe González y los GAL y restó importancia al citado informe de la CIA, del que dijo que "no aporta nada nuevo y está hecho con recortes de prensa" de medios españoles.

Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, asesinado por los GAL, ha explicado, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, que tras conocer estos hechos ayer mismo llamó Pablo Iglesias para comentarle que "no entendía" la posición de su partido en este asunto.

"Ellos sabrán por qué han decidido eso. Yo le trasladé mi desazón y mi preocupación y que, si yo he participado en un proyecto y algunos responsables de ese proyecto toman una decisión de ese tipo, tengo que apartarme", ha indicado Zabala, cuya vinculación con Podemos se ha ido diluyendo gradualmente desde que en agosto de 2018 anunciara su intención de dejar la política al final de la legislatura vasca.

"Yo no puedo soportar estos desprecios ni estos terribles pasos atrás" respecto a las garantías de las libertades y los derechos humanos, ha señalado Zabala, quien se ha preguntado también "dónde quedan" sus derechos.

La que fuera candidata a lehendakari ha precisado que, durante la llamada, Iglesias le dio sus explicaciones y le dijo que este no es el "no es el momento adecuado" para apoyar una comisión de investigación sobre este asunto "porque no saldrá adelante".

Zabala ha contextualizado esta situación en la existencia de una coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. "Muchas veces el grande se come al pequeño" y, "según parece", en este asunto "los grandes han tenido algo que ver en la decisión de los pequeños".