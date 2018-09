Piñera dice que una intervención militar "no es una buena opción" para Venezuela

El presidente chileno, Sebastián Piñera, afirmó hoy en Washington que una hipotética intervención militar "no es una buena opción" para Venezuela e instó a buscar otras vías para recuperar la democracia en el país suramericano.

"La opción militar no es una buena opción (para Venezuela). Porque uno sabe cómo comienzan las intervenciones militares pero nunca sabe cómo terminan (...). La cantidad de muertos, el dolor, el sufrimiento que eso puede causar", dijo Piñera en un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en la capital de EEUU.

"Eso no significa -subrayó el mandatario- que no exista una enorme cantidad de otros mecanismos que tenemos que usar, y cada vez con mayor fuerza y voluntad, para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su democracia y para forzar a un Gobierno autoritario y no democrático a reconocer y respetar esos valores esenciales".

"Sin duda que Venezuela no es una democracia", ya que "no hay Estado de derecho, libertad de expresión ni respeto a los derechos humanos", agregó Piñera.

En el mismo acto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó a Chile como un "aliado estratégico" que siempre ha defendido lo mejor de los valores democráticos del organismo hemisférico.

Chile fue uno de los cinco países americanos, junto con Colombia, Argentina, Paraguay, Perú y Canadá, que presentó esta semana una petición a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Las palabras del presidente chileno se producen cuando aumentan las voces que insisten en que se ha abierto la puerta a contemplar una intervención castrense en Venezuela para restaurar el orden democrático, como ha afirmado el presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, Almagro generó polémica al indicar hace una semana que no descartaba esa opción, durante una visita a la frontera colombiano-venezolana, aunque luego matizó sus palabras.

Piñera se reunirá hoy en la Casa Blanca con Trump, y se espera que además de asuntos bilaterales discutan la crisis humanitaria en Venezuela.