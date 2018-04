Piñera pospone el nombramiento de su hermano como embajador de Chile en Argentina

El presidente chileno, Sebastián Piñera, afirmó hoy que esperará el pronunciamiento de la Contraloría General de la República para nombrar a su hermano Pablo Piñera embajador en Argentina, después de que un grupo de parlamentarios impugnara la designación del economista.

"Por respeto a la institucionalidad vigente, me parece prudente esperar el pronunciamiento de la Contraloría frente al requerimiento antes mencionado, antes de proseguir con la implementación de este nombramiento", según un documento firmado por el mandatario conservador.

La designación del economista Pablo Piñera se oficializó el jueves pasado, después de que algunos medios de comunicación argentinos empezaran a difundir la noticia.

En Chile, esta decisión fue criticada con dureza por todos los partidos y parlamentarios de la oposición, aunque tampoco agradó a algunos sectores conservadores.

"Estoy convencido de que reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina. Esta opinión ha sido compartida públicamente por excancilleres de la Concertación (oposición) como Alejandro Foxley, José Miguel Insulza y Soledad Alvear", resaltó Piñera.

En opinión del mandatario "no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público", pues, aseguró, el nombramiento de Pablo Piñera no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular, sino sólo a un legítimo interés público.

Durante su carrera, Pablo Piñera ha sido viceministro de Hacienda, gerente general del Banco Estado, director general administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y subsecretario de Obras Públicas.

También ha sido director ejecutivo de Televisión Nacional, consejero del Banco Central y director ejecutivo de la Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina (Cieplan), además de integrar las direcciones de varias empresas.