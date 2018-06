Pintadas en la Asociación de Guardias Civiles contra la sentencia de Alsasua

La sede nacional de la Asociación Española de Guardias Civiles ha aparecido con pintadas en las que se exige la libertad para los jóvenes de Alsasua (Navarra) en prisión por agredir a dos agentes y sus parejas, un hecho "vandálico", según la AEGC, que dice que sus autores son tan cobardes como los condenados.

Según un comunicado de la AEGC, las pintadas, en las que se les acusa de "manipulación policial", no van a "amedrentar" a la Guardia Civil ya que sus autores "carecen del menor sentido democrático, se creen en posesión de la verdad y no admiten a los que no piensan como ellos. Igual que durante años hizo ETA en Euskadi y en el resto de España".

Ante estas pintadas, en las que se pide la libertad de los ocho jóvenes condenados a entre 2 y 13 años de prisión por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en 2016, la AEGC recuerda a sus autores que los encarcelados están condenados por sentencia judicial.

"Una vez más nos han demostrado que en su concepto de democracia los derechos solo los tienen ellos", destaca el comunicado, que explica que han atacado a una asociación profesional "imputándoles unos hechos con los que nada tiene que ver".

"Hay individuos que aún no han entendido que todos, absolutamente todos, tenemos no sólo el derecho a la libertad de expresión, también a la libertad de poder elegir donde vivir sin que nadie intente amenazarnos y amedrentarnos y eso, por mucho que se escondan entre la muchedumbre, en la oscuridad o bajo una capucha, aún sigue pasando en muchas localidades de Navarra y Euskadi", dice la asociación.