Piqué señala límites para el diálogo con la Generalitat y dice que le preocuparía que Sánchez discutiera un referéndum

Durante la presentación de su libro 'El Mundo Que Nos Viene', ha señalado que no ve con malos ojos que "la gente hable", en referencia a los contactos entre el Gobierno y la Generalitat. Pero entiende que se deben establecer límites, y confiesa que sería "preocupante" que Sánchez negociase con Torra un referéndum que es "imposible".

"Me preocuparía que Sánchez no le dijera directamente que no y entrara a discutir esa cuestión", ha subrayado, el que fuera titular de Exteriores durante el Gobierno de José María Aznar.

Preguntado por las palabras de la vicepresidenta, que llamó a un diálogo "abierto" y "sin cortapisas", Piqué ha señalado su conformidad si, con esas palabras, Calvo quiso decir que la Generalitat puede hablar de lo que quiera pero "no se les va a conceder nada".

Por ello ha indicado que los límites son los que establece "la Constitución, las leyes, el principio de legalidad y sentido común".