Piqué advierte de que "la democracia puede desaparecer" y ve a Europa como un "parque temático" en la economía mundial

En una conferencia impartida en el 'Foro Premium del Atlántico' que organiza 'Diario de Avisos' ha incidido en que "o Europa profundiza en su unión" o se convertirá en un "parque temático" para visitar sus bellezas porque "las grandes decisiones se tomarán en Pekín, Washington o Moscú".

Ha comentado que los valores occidentales "hay que regarlos todos los días" para que se mantengan pues hasta "la economía de mercado puede cambiar", poniendo como ejemplo a China, que "está demostrando" que se puede alcanzar un crecimiento económico "espectacular" y acabar con la pobreza sin que la sociedad demande libertad y eso "puede tener un efecto demostración" en países de África y América Latina.

"Nos demuestran que es un modelo alternativo y que puedes generar satisfacción en la sociedad sin tener un sistema democrático liberal, por eso todo es tan desconcertante, todo va muy rápido", ha explicado.

En su opinión, "es una tragedia" que Estados Unidos se demarque de la Unión Europea y la OTAN se debilite por lo que insta a hacer esfuerzos en la coordinación de las políticas de defensa y que se perciba a Europa como "sujeto que tiene voz" en las grandes decisiones internacionales, y eso pasa por entrar de lleno en la guerra tecnológica con una eventual fusión de Nokia y Ericsson.

"Estamos ensimismados en nuestros problemas internos y la defensa de los valores democráticos que se hace difícil pensar en grande", ha agregado.

LA EMIGRACIÓN, ORDENADA Y TRABAJANDO EN ORIGEN

Sobre la emigración, ha lamentado que la UE no tiene una política común y aunque hay que proteger las fronteras, "no basta" pues se debe fijar a la gente a sus territorios de origen "sin necesidad de emigrar", aunque Europa necesite "flujos ordenados" si no se quiere "suicidar demográficamente".

En esa línea, ha comentado que África puede ser la "gran sorpresa" del siglo XXI y desde España y Europa se está más pendiente de la situación del Sahel y la emigración irregular que del desarrollo económico, como sí hacen China, Estados Unidos y Rusia.

Piqué ha apuntado también que la descarbonización del planeta llegará a mediados de este siglo dado que las energías renovables ya son "muy competitivas" y no precisan de subsidios públicos y pese al "escepticismo" del gobierno de Estados Unidos, que ha optado por el proteccionismo de su industria y los puestos de trabajo.

No en vano, ha apuntado que los consumidores ya se rebelan ante productos que no cumplen criterios medioambientales y los fondos de inversión empiezan a derivar sus recursos de las energías fósiles hacia las renovables.