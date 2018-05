Piqué critica el oportunismo de Sánchez: "No se puede ser presidente un ratito"

El exministro Josep Piqué ha criticado hoy el "oportunismo" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, por presentar una moción de censura que no estaba, asegura, en la agenda de su partido sino en la suya propia y advierte de que "no se puede ser presidente del Gobierno para un ratito".

En declaraciones a Efe, Piqué considera "especialmente preocupante" que Sánchez pueda gobernar aceptando los votos de quienes tienen proyectos "absolutamente contradictorios" con los intereses de España y para el futuro de Europa.

Así, en un momento en que en Europa "la cosas no van precisamente bien, y ese es un riesgo muy serio que corremos como país" y en España "tenemos un desafío a nuestra cohesión nacional que requiere de grandeza", los partidos han reaccionado "todos con planteamientos a corto plazo".

Por eso, para Piqué, lo verdaderamente preocupante "no es el episodio concreto (de la moción), sino la ausencia de una visión a medio plazo de lo que queremos para España", ha opinado.

De ahí su deseo de que en el próximo debate de la moción de censura salgan "posiciones políticas de grandeza de las principales fuerzas políticas", una actitud sobre la que no es muy optimista, ha dicho.

No obstante, el ex ministro ha considerado "extremadamente difícil" que vaya a prosperar la moción de censura porque precisa de "apoyos de lo más diverso", algunos de los cuales son "absolutamente contradictorios" con los intereses de España.

"No se puede ser presidente del Gobierno para un 'ratito', y está por ver cuáles son las intenciones de fondo si acepta los votos de quienes quieren romper España o de quienes no creen en la idea de Europa", ha advertido.

En opinión de Piqué (Vilanova i La Geltru, Barcelona, 1955) , con esta iniciativa "el PSOE está corriendo un riesgo absolutamente extraordinario" una opinión que cree que es compartida con "aquellos que tuvieron responsabilidades de gobernar con el PSOE hace unos años".

No obstante, ha considerado que la moción "no va a ir adelante por los límites que Sánchez tiene en relación a lo que puede o no conceder; si fuera sólo por él, la moción saldría, pero no depende solo de él", ha apuntado.

Para Piqué, "es muy difícil prever cuál pueda ser la posición de Pedro Sánchez no ya de un día para otro, sino de la mañana en relación a la tarde".

Así, ha recordado cómo el líder del PSOE ha sido "extremadamente rotundo a la hora de decir que el nacionalismo catalán representado por Quim Torra es equiparable al de nacionalismo de Le Pen o a lo peor del antieuropeismo, y ahora parece que está dispuesto a aceptar su apoyo para ser presidente".

Por eso se le hace "muy difícil prever cuál pueda ser la reacción de Sánchez, porque da la impresión de que prima siempre su interés personal a los intereses generales".

Esta situación en España coincide en un momento en que el proyecto europeo atraviesa una "situación difícil" en la que debe afrontar varias tendencias disgregadoras y acusa una falta de liderazgo político, por la falta de acuerdo entre Alemania y Francia, ha dicho el exministro, que acaba de publicar el libro "El mundo que nos viene" (Editorial Deusto), en el que analiza el futuro de Occidente ante los nuevos desafíos geopolíticos.

"Lo peor que le podría suceder a Europa en este momento es que España también quede fuera de juego", ha asegurado Piqué, ya que "aunque al final lleguen a un acuerdo Francia y Alemania, solos no pueden llevar adelante esto, necesitan otros países".

Así, "España podría jugar -si resolviera sus problemas internos y superara su ensimismamiento- un papel mucho más propositivo y proactivo, que en esto momentos tengo dudas de que pueda ser", ha lamentado.